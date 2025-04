Meloni ai funerali di Papa Francesco | insegue Trump dopo essere stata tagliata fuori dall’incontro tra i leader

Trump, Macron e Starmer, immortalati da telecamere e fotografi. Incontro a cui non ha preso parte Meloni, che invece è tornata nell'area riservata alle autorità civili dieci minuti dopo averla lasciata e per qualche minuto ha conversato con il presidente del Senato Ignazio La Russa, che a un certo punto ha scosso la testa visibilmente contrariato. Leggi su Fanpage.it Il sagrato di San Pietro ha visto riunirsi Zelensky,, Macron e Starmer, immortalati da telecamere e fotografi. Incontro a cui non ha preso parte, che invece è tornata nell'area riservata alle autorità civili dieci minutiaverla lasciata e per qualche minuto ha conversato con il presidente del Senato Ignazio La Russa, che a un certo punto ha scosso la testa visibilmente contrariato.

Funerali Papa Francesco, la decisione che fa arrabbiare Giorgia Meloni - Domani, Piazza San Pietro diventerà il centro del mondo per l’ultimo saluto a Papa Francesco. Ma oltre alla solennità del momento, l’attenzione globale sarà catalizzata anche dalla presenza dei grandi della Terra. Tra loro spicca Donald Trump, atteso questa sera all’aeroporto di Fiumicino. L’ex presidente USA siederà in prima fila e intorno a quella poltrona si muoveranno, nei prossimi giorni, equilibri delicatissimi della politica internazionale, europea e italiana. 🔗thesocialpost.it

Funerali Papa Francesco, Meloni in Piazza San Pietro - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni arriva a San Pietro per i funerali di Papa Francesco. La premier è vestita in abito nero e con i capelli raccolti. Nella delegazione italiana che partecipa alle esequie anche il presidente del Senato Ignazio La Russa, il presidente della Camera Lorenzo Fontana, il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. 🔗lapresse.it

Funerali di Papa Francesco: lungo applauso alla bara, 200mila in Piazza San Pietro. Da Meloni a von der Leyen, Zelensky vede Trump in Vaticano - È il giorno delle esequie di Papa Francesco in una piazza San Pietro già affollata e blindata, come parte della città di Roma per il corteo che, al termine della celebrazione eucaristica, attraverserà la Capitale per la tumulazione nella Basilica di Santa Maria Maggiore. 🔗affaritaliani.it

Funerali Papa Francesco, Roma Caput Mundi. Meloni, padrona di casa "fortunata" e regista dell'incontro Zelensky-Trump - Le esequie del papa, mancato all’improvviso il Lunedì dell’Angelo, hanno attirato a Roma oltre 130 tra premier e teste coronate da ... 🔗affaritaliani.it

La diretta dei funerali di Papa Francesco, oltre 250mila in piazza. Trump, Zelensky, Meloni e i grandi della terra a San Pietro - Assange tra la folla in piazza San Pietro: “Qui per esprimere gratitudine”. Incontro privato fra il presidente Usa e quello ucraino prima dei funerali, nel pomeriggio si rivedranno ancora. Anche Melon ... 🔗quotidiano.net

Cosa si sono detti Meloni e Zelensky all’incontro a Palazzo Chigi dopo i funerali di Papa Francesco - Tra gli incontri di oggi, in occasione dei funerali del Papa, c'è stato anche quello a Palazzo Chigi tra il presidente ucraino Zelensky e la premier Meloni ... 🔗fanpage.it