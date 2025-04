Queer per Guadagnino è una scommessa vinta o persa solo a metà

Queer è il titolo del secondo romanzo di William Burroughs, l'autore del più celebre Il pasto nudo. Scritto nel 1952 ma pubblicato solo nel 1985, con una prefazione dell'autore, adesso è un film diretto da Luca Guadagnino, interpretato da Daniel Craig, nel ruolo di William Lee, alter ego dello stesso Burroughs. L'azione si svolge a Città del Messico, e poi si vola giù in Sudamerica fino in Ecuador, anche se il film è stato girato interamente negli studi di Cinecittà, con un impegno visivo degno delle grandi produzioni, oggi rese più agili dal virtual set, ovvero la scenografia computerizzata. Tutto è concepito secondo la tecnica narrativa del cut-up, tipica di Burroughs, ovvero il mescolarsi caotico di segni e figure, per cui il Messico può essere anche New York o Parigi, e la giungla ecuadoregna può anche trovarsi in Florida o in Marocco: e questo spiega, e giustifica, la risoluzione di realizzare tutto in teatro di posa, per allestire compiutamente il cut-up, ossia il collage onirico di immagini, apparizioni e atmosfere.

