Inter Thuram in dubbio per il Barcellona | le ultime

Inter è pronta ad affrontare la Roma con uno sguardo già alla semifinale di UEFA Champions League. E un dubbio: Marcus Thuram rischia di. Leggi su Calciomercato.com L`è pronta ad affrontare la Roma con uno sguardo già alla semifinale di UEFA Champions League. E un: Marcusrischia di.

Thuram e il dubbio Barcellona-Inter: ecco da cosa dipende il suo rientro - Marcus Thuram fa tremare il cuore dei tifosi nerazzurri, che si chiedono se il francese riuscirà davvero a tornare in tempo per disputare l’importante Barcellona-Inter di mercoledì prossimo. Ecco da cosa dipende il suo recupero e quante possibilità ci sono di vederlo in campo per la semifinale d’andata di Champions League. RIENTRO ATTESO – È un caso che nelle ultime due sfide saltate da Marcus Thuram l’Inter abbia registrato due deludenti sconfitte? Forse sì, ma comunque è innegabile che l’assenza del francese lasci un vuoto non indifferente nel reparto offensivo. 🔗inter-news.it

Inter, Thuram in dubbio per la partita con il Barcellona - Un’ assenza che vale più di qualsiasi altra, o meglio dire un’ ipotetica assenza. Marcus Thuram non scende in campo dalla partita di ritorno con il Bayern Monaco per un affaticamento muscolare. Il bilancio dei nerazzurri dalla sua assenza parla chiaro: 2 partite 2 sconfitte e sogno triplete svanito. Il L'articolo Inter, Thuram in dubbio per la partita con il Barcellona proviene da Il Primato Nazionale. 🔗ilprimatonazionale.it

Ultimissime Inter LIVE: il dubbio di formazione di Inzaghi con la Lazio, le novità sul recupero di Thuram - di RedazioneUltimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Indice dei Contenuti Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 24 FEBBRAIO Ultimissime Inter Live di DOMENICA 23 FEBBRAIO Ultimissime Inter Live di SABATO 22 FEBBRAIO Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 24 FEBBRAIO Infortunio Thuram, il francese spinge per esserci contro il ... 🔗internews24.com

Inter, pessimismo su Thuram: può saltare un'altra partita oltre al Barcellona - In casa Inter cresce l’apprensione per le condizioni di Marcus Thuram. L’attaccante francese è tornato a correre soltanto nella giornata di ieri, un segnale incoraggiante ... 🔗tuttonapoli.net

Inter, Inzaghi incrocia le dita per Thuram: cosa filtra in vista del Barcellona - Nel momento più importante della stagione, con l`Inter arrivata a giocarsi le partite decisive di campionato, Champions League e Coppa ... 🔗msn.com

CdS - Thuram in dubbio anche per Barcellona, Lautaro certezza. Oggi al fianco dell'argentino ci sarà Arnautovic - Ancora straordinari per Lautaro, 'obbligato' a scendere in campo da titolare anche contro la Roma per l'assenza di Thuram. Secondo il Corriere dello Sport la presenza del francese è da considerare inc ... 🔗msn.com