La mia vita finisce così gravissimo lutto per Roberto Saviano | dolore infinito

lutto per Roberto Saviano, che nelle ultime ore ha voluto condividere con i suoi lettori e follower un momento di profonda sofferenza. Lo scrittore ha pubblicato sui social una foto che lo ritrae da bambino, stretto tra le braccia di una donna che, come ha raccontato, è stata una figura fondamentale nei suoi primi anni di vita.In pochi minuti il post è stato sommerso da messaggi di affetto e solidarietà. I fan e gli amici hanno voluto far sentire la propria vicinanza in un momento tanto delicato per l’autore di Gomorra.Una seconda madre, un legame indissolubileSolo nel cuore del lungo messaggio Saviano ha rivelato il motivo di tanto dolore: è scomparsa sua zia Silvana, conosciuta da tutti come Lalla. Non una semplice parente, ma una vera seconda madre per lui e per suo fratello, come ha sottolineato lo stesso scrittore. Thesocialpost.it - “La mia vita finisce così”, gravissimo lutto per Roberto Saviano: dolore infinito Leggi su Thesocialpost.it Graveper, che nelle ultime ore ha voluto condividere con i suoi lettori e follower un momento di profonda sofferenza. Lo scrittore ha pubblicato sui social una foto che lo ritrae da bambino, stretto tra le braccia di una donna che, come ha raccontato, è stata una figura fondamentale nei suoi primi anni di.In pochi minuti il post è stato sommerso da messaggi di affetto e solidarietà. I fan e gli amici hanno voluto far sentire la propria vicinanza in un momento tanto delicato per l’autore di Gomorra.Una seconda madre, un legame indissolubileSolo nel cuore del lungo messaggioha rivelato il motivo di tanto: è scomparsa sua zia Silvana, conosciuta da tutti come Lalla. Non una semplice parente, ma una vera seconda madre per lui e per suo fratello, come ha sottolineato lo stesso scrittore.

