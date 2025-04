Perchè Verissimo è andato in onda nonostante i funerali di Papa Francesco | l’omaggio di Amici

Verissimo” ha omaggiato Papa Francesco all’inizio della puntata trasmessa sabato 26 aprile a poche ore dai suoi funerali. Silvia Toffanin . Perchè “Verissimo” è andato in onda nonostante i funerali di Papa Francesco: l’omaggio di “Amici” su Perizona.it Perizona.it - Perchè “Verissimo” è andato in onda nonostante i funerali di Papa Francesco: l’omaggio di “Amici” Leggi su Perizona.it ” ha omaggiatoall’inizio della puntata trasmessa sabato 26 aprile a poche ore dai suoi. Silvia Toffanin .” èindidi “” su Perizona.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

“Perché ha vinto Pierdavide Carone”. Ora o mai più, parla Valerio Scanu. “Cosa non è andato in onda” - Valerio Scanu al veleno sulla vittoria di Pierdavide Carone a Ora o mai più. Tutto si può dire dell’ex allievo di Amici tranne che non abbia il coraggio di fare accuse pesanti. D’altra parte uno che si è messo ‘contro’ una certa Maria De Filippi, ricevendo pure una denuncia per diffamazione poi archiviata, non deve certe dimostrare di avere ‘gli attributi’ in questo senso. Durante il programma di Rai1 Valerio Scanu non ha risparmiato critiche, puntualizzazioni e scontri accesi con gli altri protagonisti dello show. 🔗caffeinamagazine.it

"Ecco perché andiamo in onda". Silvia Toffanin apre Verissimo con un omaggio al Papa - Il rotocalco festivo di Canale 5 ha deciso di riprendere la normale programmazione con la messa in onda di Verissimo e un tributo al Santo Padre 🔗ilgiornale.it

Silvia Toffanin spiega perché Verissimo va in onda nonostante i funerali di Papa Francesco: “Ci siamo chiesti se fosse giusto” - Silvia Toffanin ha aperto la puntata di Verissimo di sabato 26 aprile spiegando perché Mediaset ha deciso di trasmettere il talk show nonostante stamattina siano stati celebrati i funerali di Papa Francesco.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Su questo argomento da altre fonti

Perché Verissimo va in onda nonostante i funerali del Papa. Toffanin rompe il silenzio; Ecco perché andiamo in onda. Silvia Toffanin apre Verissimo con un omaggio al Papa; Ecco perché andiamo in onda. Silvia Toffanin apre Verissimo con un omaggio al Papa; Grande Fratello, perché non va in onda il 20 marzo. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online