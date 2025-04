Karchouni | Amo l’Inter difficile da spiegare! Fatto un bel percorso

l’Inter Women si racconta brevemente nel MatchDay Programme di Inter-Roma, partita di campionato di Serie A. Una settimana fa la qualificazione storica in Champions League.RISULTATO STORICO – l’Inter Women si è qualificata ufficialmente alla Champions League della prossima stagione. Karchouni si è raccontata a pochi giorni dall’impresa: «l’Inter è qualcosa che amo, è una sensazione difficile da spiegare. Siamo un bel gruppo, Fatto di grandi calciatrici ma soprattutto bellissime persone e questa è la forza di questa squadra. Abbiamo Fatto un bel percorso, non era facile raggiungere questo obiettivo. Il calcio per me significa passione, sogno, ho sempre dato tutto per essere in campo e dare il meglio di me. Ho la fortuna di vivere della mia passione e di fare le cose con il cuore e quando è così puoi dare tutto: oggi il mio punto di forza è la mia testa, la mia forza mentale»Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Karchouni: «Amo l’Inter, difficile da spiegare! Fatto un bel percorso»)© Inter-News. Inter-news.it - Karchouni: «Amo l’Inter, difficile da spiegare! Fatto un bel percorso» Leggi su Inter-news.it La centrocampista delWomen si racconta brevemente nel MatchDay Programme di Inter-Roma, partita di campionato di Serie A. Una settimana fa la qualificazione storica in Champions League.RISULTATO STORICO –Women si è qualificata ufficialmente alla Champions League della prossima stagione.si è raccontata a pochi giorni dall’impresa: «è qualcosa che amo, è una sensazioneda. Siamo un bel gruppo,di grandi calciatrici ma soprattutto bellissime persone e questa è la forza di questa squadra. Abbiamoun bel, non era facile raggiungere questo obiettivo. Il calcio per me significa passione, sogno, ho sempre dato tutto per essere in campo e dare il meglio di me. Ho la fortuna di vivere della mia passione e di fare le cose con il cuore e quando è così puoi dare tutto: oggi il mio punto di forza è la mia testa, la mia forza mentale»Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «Amodaun bel»)© Inter-News.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Bijol sfida il Milan: «Servirà l’apporto offensivo di noi difensori? Fare come Solet contro l’Inter sarà difficile ma…» - di RedazioneIl difensore dell’Udinese, Jaka Bijol, ha parlato così nel prepartita del match contro il Milan facendo riferimento al gol di Solet contro l’Inter Intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del prepartita di Udinese Milan, il difensore dei friulani, Jaka Bijol, accostato anche al calciomercato Inter, ha fatto riferimento alla rete segnata a San Siro dal suo compagno di reparto Oumar Solet, anch’esso finito nel mirino dei nerazzurri. 🔗internews24.com

A Lecce un Bologna in fiducia, Giampaolo: “Più difficile della gara con l’Inter” - LECCE – Dare tutto, anche il centodieci percento, con umiltà: è la strada che Marco Giampaolo, tecnico del Lecce, indica per cercare di fare risultato contro uno degli avversari più ostici del campionato, il Bologna di Vincenzo Italiano, che, dopo l’annata straordinaria e il posto in Champions... 🔗lecceprima.it

Moder su Inter Feyenoord: «Rimonta difficile, ma tenteremo di farla. Su Van Persie posso dire che…» - Moder, centrocampista Polacco, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su quella che sarà Inter Feyenoord di Champions League Jakub Moder, centrocampista polacco del Feyenoord, ai microfoni di Voetbal International ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla gara contro l’Inter RIMONTA – «La posizione di partenza è difficile, ma non impossibile. Ci credo ancora, perché no? Il Feyenoord ha dimostrato in passato di saper […] 🔗calcionews24.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Castro all'Inter? Cruz: "Difficile dire di no, in fondo lo capirebbero anche i tifosi del Bologna" - Nella sua intervista sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, il doppio ex Julio Cruz presenta così Bologna-Inter in campo oggi alle 18 allo stadio Dall'Ara: "L’Inter si gioca tutto ... 🔗tuttomercatoweb.com

Guler-Inter, difficile ma non impossibile: uno scenario aiuterebbe! - Hakan Calhanoglu chiama Arda Guler all’Inter. Il centrocampista nerazzurro ha parlato del possibile passaggio del classe 2006 di proprietà del Real Madrid e suo compagno di nazionale agli ... 🔗informazione.it

Bueno avvisa l’Inter: «Difficile batterci, in casa segniamo 2-3 gol!» - Il difensore spagnolo Hugo Bueno ha parlato a due giorni da Feyenoord-Inter. Le sue parole anche sul De Kuip e ... come è successo più volte in Champions League, sarebbe molto difficile batterci». 🔗inter-news.it