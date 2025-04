Commemorazione Iermano-Delcogliano | occorre raccogliere l’eredità del loro sacrificio Impegno fondamentale

Delcogliano e Aldo Iermano, vittime delle Brigate Rosse in Napoli il 27 aprile di 43 anni or sono. L’eccidio dell’Assessore regionale della Campania alla Formazione Professionale e del suo autista si inquadra a pieno titolo della stagione dei cosiddetti “anni di piombo”, ma con la peculiarità che si trattò di un “favore” che i terroristi rossi fecero alla camorra in quanto Delcogliano aveva deciso di sottrarre proprio all’organizzazione malavitosa la gestione dei Corsi di formazione che si era trasformata in un finanziamento occulto ai delinquenti ristretti in carcere e ai loro familiari. Anteprima24.it - Commemorazione Iermano-Delcogliano: “occorre raccogliere l’eredità del loro sacrificio. Impegno fondamentale” Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 3 minuti“Una memoria collettiva, plurale e condivisa”. Michele Martino, referente di Libera Benevento, ha lanciato un messaggio alla cittadinanza esortando ad omaggiare la memoria di Raffaelee Aldo, vittime delle Brigate Rosse in Napoli il 27 aprile di 43 anni or sono. L’eccidio dell’Assessore regionale della Campania alla Formazione Professionale e del suo autista si inquadra a pieno titolo della stagione dei cosiddetti “anni di piombo”, ma con la peculiarità che si trattò di un “favore” che i terroristi rossi fecero alla camorra in quantoaveva deciso di sottrarre proprio all’organizzazione malavitosa la gestione dei Corsi di formazione che si era trasformata in un finanziamento occulto ai delinquenti ristretti in carcere e aifamiliari.

Su altri siti se ne discute

Manifestazione M5s Roma, giusta l'opposizione al riarmo ma non basta, occorre battersi contro UE e Nato per un mondo multipolare - Una manifestazione partecipatissima, che merita un'analisi Migliaia di persone in piazza ieri per la manifestazione organizzata dal Movimento 5 stelle contro il riarmo dell'Unione Europea, più precisamente contro il folle piano detto Rearm Europe, voluto da Ursula von der Leyen, vestale dei m 🔗ilgiornaleditalia.it

Svimez, Luca Bianchi incontra Raffaele Fitto a Bruxelles: Per difendere la coesione occorre riformarla - “Per difendere la coesione occorre riformarla, perché i bassi livelli di spesa rischiano di renderla troppo debole rispetto alle tante emergenze europee”. Ad affermalo è il direttore della Svimez Luca Bianchi dopo aver incontrato il vicepresidente della Commissione Ue Raffaele Fitto a Bruxelles. “Anche alla luce di tante emergenze, che sta attraversando l’Europa, vedevamo il rischio che la coesione potesse essere utilizzata anche per obiettivi diversi dalla sua natura per far fronte all’emergenza – ha aggiunto Bianchi, che in mattinata aveva avuto un incontro anche con l’ambasciatore ... 🔗ildenaro.it

Condannati a morte e fucilati, ad Ostra la commemorazione dei partigiani anconetani - Si è svolta ad Ostra stamane la commemorazione del 81esimo anniversario dell’eccidio dei partigiani Pietro Brutti, Amedeo Galassi e Alessandro Maggini. All’alba del 6 febbraio 1944, in un massiccio rastrellamento i tre partigiani vennero individuati, condannati a morte e fucilati. L’appuntamento... 🔗anconatoday.it