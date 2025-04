Giallo al Lago Lucrino | stamattina trovato un cadavere

Lago Lucrino: un cadavere affiora dalle acque. È di un uomo, circa cinquant'anni, ancora senza nome. I carabinieri indagano: malore o gesto estremo? Nessuna pista è esclusa. SEGUONO AGGIORNAMENTI LEGGI ANCHE: Pozzuoli, reclutamento volontari di Protezione Civile Giallo al Lago Lucrino: stamattina trovato un cadavere Il Blog di Giò.

Napoli, cadavere nel lago Lucrino: giallo a Pozzuoli - (Adnkronos) – Giallo in provincia di Napoli dove è stato ritrovato un cadavere nel lago Lucrino. I carabinieri della Compagnia di Pozzuoli hanno rinvenuto nel lago il corpo di un uomo ancora non identificato e della apparente di circa 50 anni. Gli accertamenti sono ancora in fase embrionale ma non si escludono le ipotesi malore […] L'articolo Napoli, cadavere nel lago Lucrino: giallo a Pozzuoli proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Giallo a Pozzuoli: uomo di mezza età trovato morto nel lago Lucrino - POZZUOLI – I carabinieri della Compagnia di Pozzuoli hanno rinvenuto nel lago Lucrino il cadavere di un uomo ancora non identificato. Ha un’età apparente di circa cinquant’anni. Ovviamente gli accerta ... 🔗cronacaflegrea.it

Pozzuoli, cadavere nel lago Lucrino: appartiene a un uomo di cinquant'anni. Giallo sull'identità: indagini in corso - I carabinieri della Compagnia di Pozzuoli hanno rinvenuto nel lago Lucrino, sulla costa dei Campi Flegrei, il cadavere di un uomo non ancora identificato ma apperentemente di ... 🔗msn.com

