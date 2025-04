Spettacolo E sulla terra faremo libertà

Spettacolo "E sulla terra faremo libertà" in scena il 29 Aprile al Circolo Vie Nuove prende forma attraverso immagini, lettere, poesie e canzoni dal vivo. Sin dall’inizio, l’articolazione di questi elementi di scena introducono il pubblico a quel clima teso e opprimente della città di Firenze. Firenzetoday.it - Spettacolo "E sulla terra faremo libertà" Leggi su Firenzetoday.it Lo"E" in scena il 29 Aprile al Circolo Vie Nuove prende forma attraverso immagini, lettere, poesie e canzoni dal vivo. Sin dall’inizio, l’articolazione di questi elementi di scena introducono il pubblico a quel clima teso e opprimente della città di Firenze.

