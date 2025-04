Convocati Juventus Next Gen per il Messina Brambilla non potrà conta su quattro giocatori | la lista completa per l’ultima sfida della regular season!

Convocati Juventus Next Gen per il Messina, Brambilla deve rinunciare a ben quattro giocatori: ecco di chi si trattaIl girone C di Serie C arriva all’ultimo atto della regular season. La Juventus Next Gen, già qualificata ai playoff, affronterà il Messina al San Filippo. In occasione di questa sfida, Massimiliano Brambilla dovrà rinunciare a ben quattro giocatori: parliamo di Afena-Gyan, Poli, Scaglia e Turicchia. Ecco la lista completa.1 Garofani5 Macca6 Comenencia9 Mancini10 Anghelè11 Cudrig16 Amaradio17 Guerra24 Citi25 Scaglia S.26 Gil Puche28 Owusu30 Daffara31 Puczka34 Turco40 Villa44 Deme73 Faticanti74 Papadopoulos77 quattrocchi79 Silva Semedo99 Pietrelli .com Juventusnews24.com - Convocati Juventus Next Gen per il Messina, Brambilla non potrà conta su quattro giocatori: la lista completa per l’ultima sfida della regular season! Leggi su Juventusnews24.com Gen per ildeve rinunciare a ben: ecco di chi si trattaIl girone C di Serie C arriva all’ultimo atto. LaGen, già qualificata ai playoff, affronterà ilal San Filippo. In occasione di questa, Massimilianodovrà rinunciare a ben: parliamo di Afena-Gyan, Poli, Scaglia e Turicchia. Ecco la.1 Garofani5 Macca6 Comenencia9 Mancini10 Anghelè11 Cudrig16 Amaradio17 Guerra24 Citi25 Scaglia S.26 Gil Puche28 Owusu30 Daffara31 Puczka34 Turco40 Villa44 Deme73 Faticanti74 Papadopoulos77cchi79 Silva Semedo99 Pietrelli .com

Cosa riportano altre fonti

Convocati Juventus Next Gen per il Potenza: Brambilla chiama ancora Adzic. Poi un ritorno importante per i bianconeri: la lista – VIDEO - di Redazione JuventusNews24 Convocati Juventus Next Gen per il match di oggi contro il Potenza: Brambilla chiama ancora una volta Adzic. Poi un ritorno importante In campo oggi anche la Juventus Next Gen, attesa dalla trasferta in casa del Potenza valevole per la 27esima giornata di Serie C. Diramati i convocati di mister Brambilla, che chiama ancora Adzic come accaduto già contro il Benevento. 🔗juventusnews24.com

Convocati Juventus Next Gen per l’Avellino: confermato Adzic, ma due nuove assenze per Brambilla! La lista ufficiale per il big match di Serie C - di Redazione JuventusNews24Convocati Juventus Next Gen per l’Avellino, ecco le scelte di Brambilla in vista della sfida del Partenio Alle 12:30 va di scena la sfida tra Avellino e Juventus Next Gen. In vista della sfida del Partenio Brambilla ha stilato i convocati. Ecco la lista completa che il tecnico bianconero ha compilato per questo confronto, in cui non risulta Puczka a causa di un trauma contusivo alla caviglia. 🔗juventusnews24.com

Convocati Juventus Next Gen per il Sorrento: Adzic è un punto fermo, c’è un recupero rispetto alla sfida contro l’Avellino! La lista ufficiale - di Redazione JuventusNews24Convocati Juventus Next Gen per il Sorrento, ecco i nomi che Massimo Brambilla ha deciso di chiamare per la sfida contro i campani, prevista per oggi alle 18:30 La Juventus Next Gen torna a calcare i campi del girone C della Serie C. Oggi, mercoledì, 12 marzo 2025 alle ore 18:30 va di scena la sfida contro il Sorrento. In vista di questa partita, Massimo Brambilla può contare sull’estro di Adzic e sul recupero di Puczka. 🔗juventusnews24.com

Su questo argomento da altre fonti

Serie C | ACR Messina-Juventus Next Gen, i convocati; Juve Next Gen, i convocati di Brambilla per la sfida al Messina; Serie C | Juventus Next Gen-Cavese, i convocati; Convocati Juventus Next Gen per il Crotone: l'elenco. 🔗Ne parlano su altre fonti

Convocati Juventus Next Gen per il Crotone: nella lista dei 26 riappare un giocatore! L’elenco completo - Convocati Juventus Next Gen per il Crotone, Brambilla ne convoca 26 per la sfida prevista oggi: c’è un rientro! Massimo Brambilla ha stilato i convocati per Juventus Next Gen Crotone, sfida valida per ... 🔗juventusnews24.com

Juventus Next Gen, i convocati per la Cavese: c'è Adzic, la lista completa - La sfida tra Juventus Next Gen e Cavese termina 3-1 per i bianconeri: il primo tempo si conclude con il vantanggio dei padroni di casa grazie alla rete di Guerra. (Tutto Juve) ... 🔗informazione.it

Juventus Next Gen - Convocati Juventus Next Gen per la Cavese: c’è Adzic e torna Papadopoulos rispetto al Crotone. L’elenco completo di Brambilla Massimo Brambilla ha stilato i convocati per Juventus Next Gen-Cavese, la ... 🔗juventusnews24.com