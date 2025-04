Tragedia sul raccordo autostradale muore in uno scontro auto-moto

raccordo autostrada dell'A11 dopo un impatto in ingresso città tra la sua motocicletta e una vettura. Il centauro, residente a Borgo San Lorenzo, era in sella alla propria moto quando ha impattato contro la vettura.Da una. Firenzetoday.it - Tragedia sul raccordo autostradale, muore in uno scontro auto-moto Leggi su Firenzetoday.it Ieri un giovane, 29enne italiano di origine brasiliana, è deceduto sulstrada dell'A11 dopo un impatto in ingresso città tra la suacicletta e una vettura. Il centauro, residente a Borgo San Lorenzo, era in sella alla propriaquando ha impattato contro la vettura.Da una.

Se ne parla anche su altri siti

Operaio travolto da un tir sulla A1. Muore padre di famiglia di 38 anni. Tragedia nel cantiere autostradale - Ennesimo incidente sul lavoro in Umbria. Stanno svolgendo accertamenti gli uomini della polizia stradale di Orvieto sull’incidente che ieri mattina è costato la vita ad un operaio orvietano di trentotto anni. Si tratta di Umberto Rosito, sposato e padre di una bambina piccola che è stato mortalmente investito da un autotreno in transito mentre era impegnato a lavorare in un cantiere lungo l’autostrada del Sole, nel tratto compreso tra i caselli di Orvieto e Fabro in direzione nord all’altezza del chilometro 446. 🔗lanazione.it

Tragedia a Nocera Inferiore: muore a 17 anni in un incidente sul lavoro - Dramma a Nocera Inferiore, nel salernitano, dove un ragazzo di soli 17 anni, di origine marocchina, ha perso la vita in un drammatico incidente sul lavoro in una fabbrica specializzata nella lavorazione del legno. Tragedia a Nocera Inferiore: muore a 17 anni in un incidente sul lavoro Il giovane, secondo quanto emerso dalle prime indagini, […] L'articolo Tragedia a Nocera Inferiore: muore a 17 anni in un incidente sul lavoro sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it

Tragedia sulla SS268, muore motociclista 32enne: si indaga per omicidio stradale - Proseguono le indagini con l’ipotesi di omicidio stradale per la morte di un 32enne, originario di San Valentino Torio, deceduto ieri mattina in un drammatico incidente sulla SS268 “del Vesuvio”, nel tratto compreso tra Scafati e Angri. La vittima, un motociclista salernitano, ha perso la vita in circostanze ancora da chiarire- Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe perso il controllo del proprio scooter, impattando contro una Opel prima di finire contro il guard rail. 🔗zon.it

Se ne parla anche su altri siti

Tragedia sull’autostrada Napoli-Roma: muore Pasquale Tranchida, camionista di Marsala; Incidente e incendio in autostrada oggi a Bologna: tragedia nel raccordo tra A1 e A14; Salah Eddine Cancian muore a 25 anni in un incidente: stava andando al lavoro; Tragedia all’alba sul raccordo Potenza-Sicignano: muore camionista, è la quarta vittima dell’anno in Basilicata. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Tragedia all’alba sul raccordo Potenza-Sicignano: muore camionista, è la quarta vittima dell’anno in Basilicata - Un tragico incidente si è verificato all’alba sul raccordo autostradale Potenza-Sicignano, tra le uscite di Tito Scalo e Potenza Ovest, dove un autoarticolato è uscito di strada in direzione Salerno. 🔗lasiritide.it

Frosinone, scontro tra auto e pullman sull'Autostrada: muore una 68enne - Tragedia in autostrada ieri sera intorno alla mezzanotte nel tratto compreso tra Anagni direzione sud. Tre i mezzi coinvolti: un tir un pullman ed una vettura . Ad avere la peggio una delle occupanti. 🔗msn.com

Raccordo Potenza-Sicignano: camionista muore finendo fuori strada con il mezzo pesante - Raccordo Potenza-Sicignano: camionista muore finendo fuori strada con il mezzo pesante. E’ successo la notte scorsa sul Raccordo autostradale Potenza-Sicignano degli Alburni, a pochi chilometri dal ... 🔗linserto.it