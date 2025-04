Viene rapinato e accoltellato a parco Sempione poi resta chiuso dentro i cancelli | liberato e soccorso nella notte

notte un 35enne con una ferita alla gamba è stato soccorso dal 118 e dai vigili del fuoco a parco Sempione dopo essere rimasto chiuso dentro ai cancelli del parco. L'uomo ha raccontato di essere stato rapinato e accoltellato la sera precedente. Leggi su Fanpage.it La scorsaun 35enne con una ferita alla gamba è statodal 118 e dai vigili del fuoco adopo essere rimastoaidel. L'uomo ha raccontato di essere statola sera precedente.

Approfondimenti da altre fonti

Milano, interviene per aiutare l’amico rapinato e viene accoltellato - (Adnkronos) – Un ragazzo di 23 anni è stato ferito con un’arma da taglio questa mattina a Milano, da un gruppo di nordafricani che aveva aggredito il suo amico per rapinarlo. I fatti risalgono alle 6 circa, quando il giovane, cittadino spagnolo, si trovava in viale Romagna con degli amici. Qui un suo coetaneo è […] 🔗periodicodaily.com

Milano, interviene per aiutare l’amico rapinato e viene accoltellato - Il ragazzo, di 23 anni, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Fatebenefratelli Un ragazzo di 23 anni è stato ferito con un’arma da taglio questa mattina a Milano, da un gruppo di nordafricani che aveva aggredito il suo amico per rapinarlo. I fatti risalgono alle 6 circa, quando il giovane, cittadino spagnolo, si trovava in […] L'articolo Milano, interviene per aiutare l’amico rapinato e viene accoltellato è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Rapinato e accoltellato a una gamba, rimane chiuso nel parco Sempione: “Tutto per una collanina” - Milano – Sabato sera uno spagnolo di 35 anni è stato soccorso dal personale del 118 dopo essere stato trovato ferito a una gamba all’interno del Parco Sempione di Milano, chiuso al pubblico all’una di notte. I sanitari hanno dovuto richiedere l’intervento dei vigili del fuoco per poter raggiungere l’uomo, che non riusciva a uscire dal parco. Dopo il primo intervento sul posto, il trentacinquenne è stato trasportato in codice verde all’ospedale Fatebenefratelli per ulteriori accertamenti. 🔗ilgiorno.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Rapinato e accoltellato a una gamba, rimane chiuso nel parco Sempione: “Tutto per una collanina”; Viene rapinato e accoltellato a parco Sempione, poi resta chiuso dentro i cancelli: liberato e soccorso nella notte; Rapinato e accoltellato in strada a Milano, è caccia al branco; Accoltellato 17enne nel parco: volevano rubargli la bici elettrica. 🔗Ne parlano su altre fonti

Viene rapinato e accoltellato a parco Sempione, poi resta chiuso dentro i cancelli: liberato e soccorso nella notte - La scorsa notte un 35enne con una ferita alla gamba è stato soccorso dal 118 e dai vigili del fuoco a Parco Sempione dopo essere rimasto chiuso dentro ... 🔗fanpage.it

Rapinato e accoltellato a una gamba, rimane chiuso nel parco Sempione: “Tutto per una collanina” - L’uomo, uno spagnolo di 35 anni, è stato ferito a una gamba. È stato portato all’ospedale Fatebenefratelli. Sul posto anche vigili del fuoco e polizia ... 🔗msn.com

Accoltellato al parco Sempione chiuso, i pompieri lo liberano - Uno spagnolo di 35 anni è stato ferito questa notte in modo lieve ad una gamba e portato dal personale del 118 all'ospedale Fatebenefratelli per le cure. (ANSA) ... 🔗msn.com