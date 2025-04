Sparatoria a Monreale chi sono le vittime | Salvatore Turdo Massimo Pirozzo e Andrea Miceli

Sparatoria nella centrale e affollatissima piazza Duomo a Monreale (Palermo) nella notte tra sabato e domenica 27 aprile. Un 24enne e un 16enne sono rimasti feriti, mentre a perdere la vita sono. Leggo.it - Sparatoria a Monreale, chi sono le vittime: Salvatore Turdo, Massimo Pirozzo e Andrea Miceli Leggi su Leggo.it nella centrale e affollatissima piazza Duomo a(Palermo) nella notte tra sabato e domenica 27 aprile. Un 24enne e un 16ennerimasti feriti, mentre a perdere la vita

Sparatoria Monreale, chi erano le tre vittime. “Bravi ragazzi, erano tutti e tre tranquilli” - “Erano tre bravi ragazzi”. Così vengono definite le tre vittime della sparatoria avvenuta a Monreale (Palermo). Nel suo profilo Instagram, Salvatore Turdo, il ragazzo di 23 anni ucciso assieme ad Andrea Miceli di 26 anni e a Massimo Pirozzo anche lui 26 anni, l’ultima foto l’aveva pubblicata sedici ore fa: è un selfie a petto nudo, scattato allo specchio, come sottofondo il brano di Sfera Ebbasta e Shiva dal titolo “Sei persa”. 🔗ilfattoquotidiano.it

