LIVE Cobolli-Nakashima 5-7 3-6 ATP Madrid 2025 in DIRETTA | l’azzurro parte bene ma si spegne cammin facendo

DIRETTA LIVESi chiude qui la DIRETTA LIVE della sfida di Flavio Cobolli, che lascia il torneo di Madrid ed era l’ultimo azzurro in gara nella parte alta di tabellone. Un saluto sportivo!12:55 Azzurro che fallisce il sorpasso sull’americano. Lo rivedremo a Roma, da non testa di serie: un peccato. C’era l’occasione, la partenza era stata delle migliori ma alla fine sono 38 i gratuiti di Cobolli, di cui 5 doppi falli tutti nel 2° parziale. bene a 19-19 Nakashima nel conto Winners-Unforced.12:51 Dopo aver approfittato bene del ritiro di Holger Rune, oggi l’azzurro non è riuscito a concretizzare le tante chance avute nel primo parziale. Era 4-2, poi un antistaminico preso a causa di difficoltà respiratorie e la rimonta di Nakashima che ha annullato 3 chance di 6-5 e servizio all’azzurro e ha chiuso il game successivo. Oasport.it - LIVE Cobolli-Nakashima 5-7, 3-6, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: l’azzurro parte bene ma si spegne cammin facendo Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui ladella sfida di Flavio, che lascia il torneo died era l’ultimo azzurro in gara nellaalta di tabellone. Un saluto sportivo!12:55 Azzurro che fallisce il sorpasso sull’americano. Lo rivedremo a Roma, da non testa di serie: un peccato. C’era l’occasione, lanza era stata delle migliori ma alla fine sono 38 i gratuiti di, di cui 5 doppi falli tutti nel 2° parziale.a 19-19nel conto Winners-Unforced.12:51 Dopo aver approfittatodel ritiro di Holger Rune, ogginon è riuscito a concretizzare le tante chance avute nel primo parziale. Era 4-2, poi un antistaminico preso a causa di difficoltà respiratorie e la rimonta diche ha annullato 3 chance di 6-5 e servizio ale ha chiuso il game successivo.

