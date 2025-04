Thuram deve riprendere confidenza con il gol | è da quella partita che non riesce a esultare o far esultare i suoi compagni! La statistica che deve spronare il francese

Thuram è chiamato alla riscossa: contro il Monza l'occasione giusta per poter tornare a partecipare per un golJuve Monza può rappresentare la giusta occasione di riscatto per Khéphren Thuram. Il centrocampista ha partecipato a sette azioni vincenti in Serie A, ma adesso vive una fase di digiuno che dura dalla partita contro il Verona.STATISTICHE – «Tutte le ultime sei partecipazioni al gol (sulle sette totali) di Khéphren Thuram in Serie A sono arrivate all'Allianz Stadium: tre gol e tre assist; tuttavia, il francese non prende parte a una marcatura nel torneo da sei match (l'ultima risale al gol dello scorso marzo contro l'Hellas Verona).»

