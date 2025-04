Pino Insegno l’ex moglie Roberta Lanfranchi sulla fine del matrimonio | Un vulcano rimasto addormentato per molto tempo

Pino Insegno e l’ex moglie Roberta Lanfranchi sono stati una coppia per dieci anni, nel corso dei quali sono diventati genitori di Matteo e Francesco.Oggi l’artista sarà ospite di Domenica In, in onda a partire dalle 14 su Raiuno, dove si racconterà in un’intervista realizzata dalla conduttrice del salotto televisivo, Mara Venier. Negli anni Novanta, una giovanissima Roberta Lanfranchi si affaccia al mondo dello spettacolo, quando entra nel corpo di ballo dello show Non Dimenticate Lo Spazzolino Da Denti condotto da Fiorello. Il successo arriva nel 1996, quando viene scelta insieme a Marina Graziani per ricoprire il ruolo di velina di Striscia La Notizia. In quel periodo sposa Pino Insegno, al quale era legata dal 1994: la coppia ha due figli, Matteo e Francesco.Pino Insegno, le parole dell’ex moglie Il matrimonio si concluderà nel 2007, dopo dieci anni dal fatidico si. Metropolitanmagazine.it - Pino Insegno, l’ex moglie Roberta Lanfranchi sulla fine del matrimonio: “Un vulcano rimasto addormentato per molto tempo” Leggi su Metropolitanmagazine.it sono stati una coppia per dieci anni, nel corso dei quali sono diventati genitori di Matteo e Francesco.Oggi l’artista sarà ospite di Domenica In, in onda a partire dalle 14 su Raiuno, dove si racconterà in un’intervista realizzata dalla conduttrice del salotto televisivo, Mara Venier. Negli anni Novanta, una giovanissimasi affaccia al mondo dello spettacolo, quando entra nel corpo di ballo dello show Non Dimenticate Lo Spazzolino Da Denti condotto da Fiorello. Il successo arriva nel 1996, quando viene scelta insieme a Marina Graziani per ricoprire il ruolo di velina di Striscia La Notizia. In quel periodo sposa, al quale era legata dal 1994: la coppia ha due figli, Matteo e Francesco., le parole delIlsi concluderà nel 2007, dopo dieci anni dal fatidico si.

