Grave lutto familiare che ha scosso profondamente la sua vita già segnata da momenti difficili. Attraverso un post toccante sui social, il cantante ha condiviso la notizia della perdita di una figura fondamentale nella sua vita, lasciando trasparire la sua sofferenza. L’annuncio ha rapidamente fatto il giro dei media, evidenziando l’intensa connessione tra l’artista e il suo amatissimo nonno.Leggi anche: lutto nel mondo del calcio, addio per sempre al grande campione dell’InterL’annuncio della scomparsa di Bruce DaleIn un post su Instagram, Justin Bieber ha rivelato la morte del suo amato nonno, Bruce Dale, avvenuta lo scorso giovedì all’età di 80 anni. Il cantante ha espresso il suo dolore condividendo una fotografia che li ritrae insieme, accompagnata da parole che riflettono il suo stato d’animo: “Ora fa male”. Thesocialpost.it - Grave lutto per il famoso cantante, è morto il nonno Leggi su Thesocialpost.it Justin Bieber, l’idolo di milioni di fan in tutto il mondo, è stato colpito da unfamiliare che ha scosso profondamente la sua vita già segnata da momenti difficili. Attraverso un post toccante sui social, ilha condiviso la notizia della perdita di una figura fondamentale nella sua vita, lasciando trasparire la sua sofferenza. L’annuncio ha rapidamente fatto il giro dei media, evidenziando l’intensa connessione tra l’artista e il suo amatissimo.Leggi anche:nel mondo del calcio, addio per sempre al grande campione dell’InterL’annuncio della scomparsa di Bruce DaleIn un post su Instagram, Justin Bieber ha rivelato la morte del suo amato, Bruce Dale, avvenuta lo scorso giovedì all’età di 80 anni. Ilha espresso il suo dolore condividendo una fotografia che li ritrae insieme, accompagnata da parole che riflettono il suo stato d’animo: “Ora fa male”.

