Ex viola Lorenzo Amoruso si sposa | la romantica proposta ad Afarin Mirzaei FOTO

Lorenzo Amoruso si appresta a vivere un nuovo capitolo della sua vita sentimentale. Il suo cuore batte ora per Afarin Mirzaei, affascinante modella di origini persiane conosciuta a Firenze poco più di un. Firenzetoday.it - Ex viola, Lorenzo Amoruso si sposa: la romantica proposta ad Afarin Mirzaei / FOTO Leggi su Firenzetoday.it Dopo aver voltato pagina dalla sua precedente relazione con Manila Nazzaro, l'ex calciatoresi appresta a vivere un nuovo capitolo della sua vita sentimentale. Il suo cuore batte ora per, affascinante modella di origini persiane conosciuta a Firenze poco più di un.

Celje Fiorentina, Lorenzo Amoruso: «La Viola non deve sbagliare l'approccio. L'avversario deve capire immediatamente una cosa precisa» - Celje Fiorentina, le parole di Lorenzo Amoruso sulla sfida di questa sera di Conference League: «La Viola non deve sbagliare l'approccio» Celje Fiorentina di oggi mette alla prova la squadra di Palladino nell'operazione conquista della finale di Conference League (e sarebbe il terzo anno consecutivo). Lorenzo Amoruso, ex difensore viola, analizza su La Gazzetta dello […]

Matrimonio in vista per Lorenzo Amoruso: l’ex viola sposerà Afarin Mirzaei - Firenze, 26 aprile 2025 - Qualche anno fa indossava con orgoglio la maglia numero 5 della Fiorentina. Di professione difensore, ma se oggi chiedete ai tifosi viola un ricordo di Lorenzo Amoruso tutti vi diranno il gol a Bergamo nella finale di Coppa Italia del 18 maggio 1996. Oggi Amoruso è uno stimato opinionista radiofonico, nel corso della settimana commenta le vicende della squadra viola e sul proprio profilo Instagram non è raro sentirlo commentare in generale la nostra Serie A. 🔗lanazione.it

Domenica in Musica 2025 alla Sala dei Giganti con Niccolò Corsaro (viola) e Lorenzo Corsaro (pianoforte) - Domenica in Musica il 30 marzo 2025, alle ore 11, alla Sala dei Giganti al Liviano, con il duo formato dai fratelli Corsaro, Niccolò alla viola e Lorenzo al pianoforte. I due fratelli, poco più che ventenni, sono nati a Lucca e si sono diplomati con il massimo dei voti e la lode presso il...

