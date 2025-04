Non gli paga la cocaina gli ruba la bici elettrica | 19enne inseguito e arrestato a Como

pagato 45 euro per l'acquisto di cocaina e così in cambio si è preso la costosa bicicletta elettronica. Il fatto è avvenuto a Como durante la notte appena trascorsa, intorno alle 3.00. Ecco come sono andate le cose. Una volante della polizia di Stato, impegnata in un capillare. Quicomo.it - Non gli paga la cocaina, gli ruba la bici elettrica: 19enne inseguito e arrestato a Como Leggi su Quicomo.it Non gli hato 45 euro per l'acquisto die così in cambio si è preso la costosacletta elettronica. Il fatto è avvenuto adurante la notte appena trascorsa, intorno alle 3.00. Ecco come sono andate le cose. Una volante della polizia di Stato, impegnata in un capillare.

