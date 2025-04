Prada e la nuova era del lusso intellettuale

Prada significa esplorare un territorio dove la moda si trasforma in linguaggio, pensiero critico, rottura controllata. Negli ultimi anni, il brand fondato nel 1913 a Milano ha saputo riscrivere il concetto di allure contemporanea, conquistando una nuova élite culturale globale. Oggi più che mai, l'evoluzione estetica di Prada racconta un lusso che non urla ma pensa, non ostenta ma seduce attraverso la sottrazione, la complessità e l'innovazione discreta.L'origine di una visione unicaIl percorso che ha condotto Prada ad essere sinonimo di lusso intellettuale affonda le radici negli anni Ottanta, quando Miuccia Prada, erede della maison, impose un cambio di passo radicale rispetto all'idea tradizionale di femminilità.Niente abiti decorativi o rassicuranti: i suoi codici erano austeri, cerebrali, quasi respingenti.

