LIVE Italia-Galles 10-12 Sei Nazioni rugby femminile 2025 in DIRETTA | finisce il primo tempo!

DIRETTA LIVE13:22 finisce un primo tempo in cui l’Italia avrebbe potuto concretizzare molto di più, gli errori individuali in situazioni di forte vantaggio sono stati numerosi. Il Galles è una formazione ampiamente alla portata, pericolosa solo su azioni statiche dentro i 22 avversari.42? Questa volta la meta viene trasformata, il Galles passa in vantaggio.41? Pyrs porta al termine il lavoro e confeziona la seconda meta Gallese.39? Touche Gallese a circa 8 metri dalla linea di meta.37? In avanti Gallese fondamentale, le avversarie si stavano avvicinando pericolosamente alla nostra linea di meta.35? Fase estremamente confusa, con entrambe le squadre che stanno perdendo una palla dopo l’altra.33? Sgorbini si sbarazza dell’ovale e cade in un in avanti, peccato perchè avevamo sorpreso le avversarie. Oasport.it - LIVE Italia-Galles 10-12, Sei Nazioni rugby femminile 2025 in DIRETTA: finisce il primo tempo! Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:22unin cui l’avrebbe potuto concretizzare molto di più, gli errori individuali in situazioni di forte vantaggio sono stati numerosi. Ilè una formazione ampiamente alla portata, pericolosa solo su azioni statiche dentro i 22 avversari.42? Questa volta la meta viene trasformata, ilpassa in vantaggio.41? Pyrs porta al termine il lavoro e confeziona la seconda metae.39? Touchee a circa 8 metri dalla linea di meta.37? In avantie fondamentale, le avversarie si stavano avvicinando pericolosamente alla nostra linea di meta.35? Fase estremamente confusa, con entrambe le squadre che stanno perdendo una palla dopo l’altra.33? Sgorbini si sbarazza dell’ovale e cade in un in avanti, peccato perchè avevamo sorpreso le avversarie.

