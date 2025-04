Salvuccio Riina celebra il padre Totò sui social | l’eredità del capo dei capi tra like e polemiche

Totò Riina, il "capo dei capi" di Cosa Nostra, morto in carcere nel 2017, che torna a far parlare di sé grazie all'ultima mossa del figlio Giuseppe Salvatore, detto Salvuccio. Terzogenito del boss, Riina junior ha scelto ancora una volta i social network per omaggiare la figura del padre, scatenando un fiume di commenti entusiastici e non poche polemiche.L'asta del ricordo: il dipinto del "padrino"Libero dopo aver scontato una condanna a 8 anni e 10 mesi per reati di mafia, Salvuccio ha pubblicato su Facebook e Instagram il ritratto paterno, annunciando un'iniziativa che sa di provocazione: un'asta per aggiudicarsi l'opera."Farò una sorta di sondaggio-sorteggio tra i miei follower", ha scritto. "Il dipinto più votato sarà messo all'asta, firmato da me sul retro e accompagnato da un biglietto autografo che ne attesterà l'autenticità".

