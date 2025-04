Media | Trump prepara nuovi siluri nei prossimi cento giorni

Tgcom24.mediaset.it - Media: Trump prepara "nuovi siluri" nei prossimi cento giorni Leggi su Tgcom24.mediaset.it Secondo quanto scrive Reuters online, il presidente Usa punta a concentrarsi su accordi commerciali e sui colloqui di pace

Media,per prossimi 100 giorni Trump prepara 'nuovi siluri' - Donald Trump festeggerà martedì i suoi primi 100 giorni alla Casa Bianca mentre per i successivi 100 giorni punta a concentrarsi su accordi commerciali e sui colloqui di pace. Lo scrive Reuters on line che cita funzionari. Per i prossimi 100 giorni ci sono molti "siluri sott'acqua", affermano fonti a Reuters. 🔗quotidiano.net

Trump impone nuovi dazi sulle auto, l’Ue prepara contromisure: “Saranno di massimo impatto” - Gli Stati Uniti impongono un dazio del 25% sulle auto importate, inasprendo la guerra commerciale con 15 Paesi, inclusa l'UE. Bruxelles promette contromisure mirate, mentre il dialogo resta aperto: il rischio di ritorsioni su settori strategici come vino, moda e agroalimentare preoccupa le imprese europee.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Trump insiste su Gaza: «Consegnata agli Usa da Israele dopo la guerra». Media Usa: «Netanyahu prepara un piano per lo sfollamento volontario» - Sulla Striscia di Gaza «non serviranno soldati statunitensi» anche perché l’enclave palestinese «verrebbe consegnata da Israele agli Stati Uniti» dopo la fine dei combattimenti. Dal suo social Truth, Donald Trump insiste sul controverso piano per il futuro dell’enclave, che vede il ricollocamento di massa dei palestinesi in altri Paesi. «Persone come Chuck Schumer (ex leader del Senato degli Stati Uniti, che ha contestato più volte il governo israeliano, ndr) sarebbero reinsediati in comunità molto più sicure e belle, con case nuove e moderne, nella regione. 🔗open.online

Media: Trump prepara "nuovi siluri" nei prossimi cento giorni - Donald Trump festeggerà martedì i suoi primi cento giorni alla Casa Bianca mentre per i successivi cento giorni punta a concentrarsi su accordi commerciali e sui colloqui di pace. Lo scrive Reuters on ... 🔗msn.com

Trump prepara nuovi dazi su chip, pc e smartphone: “Nessuno sarà esentato” - WASHINGTON. Il segretario al Commercio Howard Lutnick ha rivelato che contatti con i cinesi sono in corso. Li ha definiti «morbidi» e tramite «intermediari». Diversi analisti – come Robin Brooks e il ... 🔗informazione.it