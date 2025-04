Como-Genoa 0-0 Ahanor centra il palo al 28' Fine primo tempo in parità | Diretta

Genoa in campo a Como per la sfida con la squadra di Fabregas. Entrambe appaiate a quota 39 punti, Como senza Diao e Perrone ma emergenza infortuni più forte in casa Genoa Ilsecoloxix.it - Como-Genoa 0-0, Ahanor centra il palo al 28'. Fine primo tempo in parità | Diretta Leggi su Ilsecoloxix.it in campo aper la sfida con la squadra di Fabregas. Entrambe appaiate a quota 39 punti,senza Diao e Perrone ma emergenza infortuni più forte in casa

Aggiornamenti pubblicati da altri media

LIVE Superbike, GP Olanda 2025 in DIRETTA: Sam Lowes beffa Bulega e Razgatlioglu e centra la pole! Alle 14.00 Gara-1 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.20 Grazie per la cortese attenzione, ci rivediamo alle ore 14.00 per Gara-1. Grazie e buone proseguimento di giornata. 11.19 Nell’ultimo giro caduta per Iannone nel T1. Moto distrutta ma, per fortuna, tutto ok per il pilota. 11.18 CLASSIFICA TEMPI SUPERPOLE GP OLANDA 1 14 LOWES Sam Ducati Panigale V4R 1’32.596 6 +0.379 +0.544 +0.746 290 291 1’32.5962 11 BULEGA Nicolo Ducati Panigale V4R 1’32. 🔗oasport.it

LIVE MotoGP, GP Qatar 2025 in DIRETTA: Marquez devastante, Bagnaia cresce alla distanza. Alle 19.00 le pre-qualifiche - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI F1 ALLE 13.30 E ALLE 17.00 15.32 Pecco Bagnaia chiude in 1:52.871 terzo a 583 millesimi dal compagno di box. 15.31 Attenzione! Caduta per Jack Miller in curva 4! Gran botto per l’australiano che se la cava senza graffi. Marc Marquez deve rallentare mentre era ancora sotto il suo tempo precedente. BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE LA FP1! Marc Marquez attenta al muro dell’1:52! 1:52. 🔗oasport.it

LIVE F1, GP Australia 2025 in DIRETTA: è l’ora della verità, alle 6:00 le qualifiche - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.33 Le attenzioni saranno poi focalizzate non solo su Lewis Hamilton, alla prima qualifica con la tuta della Ferrari, ma anche su Andrea Kimi Antonelli. Il giovanissimo pilota della Mercedes dopo un venerdì complicato, ha dato ottimi segnali in FP3, chiudendo al quinto posto. 5:30 Si sta avvicinando il momento della verità. Dopo una FP3 nel segno dell’equilibrio, adesso i piloti usciranno allo scoperto. 🔗oasport.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Como-Genoa LIVE (0-0): palo di Ahanor e gol annullato a Thorsby; Como-Genoa, le formazioni: Vieira stravolge e lancia dei giovani; Como-Genoa, le probabili formazioni: fuori Diao, tocca ancora a Douvikas. 🔗Su questo argomento da altre fonti