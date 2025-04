Infortunio Dodo arriva il comunicato UFFICIALE sulle condizioni del terzino della Fiorentina

Infortunio Dodo, arriva il comunicato UFFICIALE sulle condizioni del terzino della Fiorentina dopo l’intervento. Ecco l’indiscrezione Novità molto importante per quanto riguarda l’Infortunio del terzino della Fiorentina Dodo. Ecco il comunicato UFFICIALE. IL comunicato ACF Fiorentina comunica che il calciatore Cordeiro Dos Santos Domilson, sottoposto venerdì pomeriggio a intervento di appendicectomia laparoscopica, sarà dimesso dall’ospedale . Calcionews24.com - Infortunio Dodo, arriva il comunicato UFFICIALE sulle condizioni del terzino della Fiorentina Leggi su Calcionews24.com ildeldopo l’intervento. Ecco l’indiscrezione Novità molto importante per quanto riguarda l’del. Ecco il. ILACFcomunica che il calciatore Cordeiro Dos Santos Domilson, sottoposto venerdì pomeriggio a intervento di appendicectomia laparoscopica, sarà dimesso dall’ospedale .

Approfondimenti da altre fonti

Infortunio Buongiorno, arriva l'esito degli esami: il comunicato ufficiale del Napoli - Arriva il comunicato ufficiale del Napoli sulle condizioni di Alessandro Buongiorno. Il difensore della Nazionale, che lunedì scorso aveva saltato il match contro il Bologna, si è sottoposto a esami strumentali. Gli accertamenti hanno evidenziato una tendinopatia del muscolo adduttore lungo... 🔗napolitoday.it

Infortunio Gosens, come sta l’esterno della Fiorentina? Arriva il comunicato ufficiale sul giocatore - Infortunio Gosens, il comunicato della Fiorentina sulle condizioni dell’esterno viola dopo il ko al ginocchio A fronte dell’infortunio di Gosens, la Fiorentina ha voluto diramare un comunicato sulle condizioni dell’esterno tedesco dopo i problemi al ginocchio. IL COMUNICATO ACF Fiorentina comunica che il calciatore Robin Gosens sta effettuando un protocollo conservativo di recupero a seguito […] 🔗calcionews24.com

Infortunio Calafiori, arriva il responso UFFICIALE: il comunicato - Per il difensore dell’Arsenal ci sono notizie relative all’infortunio subito durante Italia-Germania Niente trasferta in Germania per Riccardo Calafiori. Come previsto il difensore lascerà il ritiro azzurro dopo il problema al ginocchio sinistro accusato durante la sfida di San Siro. Infortunio Calafiori, arriva il responso UFFICIALE: il comunicato (LaPresse) – Calciomercato.itIl calciatore dell’Arsenal si è infortunato nei minuti conclusivi della sfida tra Italia e Germania che si è disputato ieri sera a San Siro. 🔗calciomercato.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Infortunio per Dodò, problemi addominali: quando torna? Condizioni, tempi di recupero, quante e quali partite salta; Dodo, il messaggio del brasiliano a Kouame dopo l'infortunio al ginocchio; Juve, Cambiaso out per un infortunio alla caviglia; Fiorentina, Dodò: Infortunio? Ero triste, Palladino speciale. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Fiorentina, stop per Dodo: l’esito dell’operazione e i tempi di recupero - Infortunio Dodo - Operazione per il terzino della Fiorentina, l'esito e i nuovi tempi di recupero: ecco quando tornerà ... 🔗fantamaster.it