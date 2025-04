Il mondo si interroga | chi sono i tre preti misteriosi al funerale di Papa Francesco?

Un mare di persone si è riversato a Roma per l'ultimo saluto a Papa Francesco. Più di 400.000 fedeli, accompagnati da 166 capi di Stato e delegazioni internazionali, hanno affollato la capitale. Tra loro, si contano 11.000 agenti delle forze dell'ordine e una folla di sacerdoti, suore, cardinali e vescovi. Tuttavia, tra una tale moltitudine, a rubare la scena sono stati tre giovani preti completamente sconosciuti.

Inquadrati solo per un istante dalle telecamere di Piazza San Pietro, questi tre giovani sacerdoti sono diventati immediatamente virali. Migliaia di post e video hanno inondato i social media, con reazioni che spaziano dall'italiano all'inglese, passando per spagnolo e portoghese. Su X, due post hanno riscosso un successo clamoroso, raccogliendo rispettivamente 50.000 e 23.000 like in pochissime ore.

