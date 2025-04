Malattie del fegato | 9 nemici da conoscere

I nemici del fegato sono numerosi e ancora più pericolosi quando si uniscono. Zuccheri, grassi, alcol, stress, il nostro stile di vita può danneggiare il fegato e può portare allo sviluppo della NASH, definita anche la "malattia delle bibite gassate" o "steatosi epatica".

Il dottor Gianluca Svegliati Baroni spiega le malattie del fegato: come ridurre i rischi - Ancona, 12 aprile 2025 – Nel mondo le patologie al fegato toccano 1,5 miliardi di persone e sono la terza causa di morte al mondo. Così, in vista del 19 aprile, data della Giornata Mondiale del Fegato, l'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche ribadisce con forza come l'alimentazione sia decisiva per la salute, del fegato e non solo. E, parlando di alimentazione, l’Aoum consiglia di puntare sulla dieta mediterranea, il modello tradizionale per un “perfetto stile di vita”. 🔗ilrestodelcarlino.it

