Pubblica ogni giorno | il diktat social che distrugge la salute mentale di molti creator digitali La denuncia di una influencer fa riflettere

social è Kristina Bazan, nome noto a livello internazionale come pioniera nel mondo delle influncer e content creator (ha lanciato il blog “Kayture” nel 2011), modella e persino cantante. In un momento di sincera fragilità, ha condiviso il peso di un sistema che soffoca l’autenticità. Un vero «piccolo crollo» che accende i riflettori sulla pressione costante del mondo online, svelando il costo umano di un successo misurato in like e visualizzazioni. 15 influencer che parlano di moda sostenibile guarda le foto «Pubblica ogni giorno»: le pressioni su creator digitali e influencerNel suo sfogo social su Instagram, Kristina Bazan rivela come negli ultimi giorni, tra incontri con brand e manager, l’unico consiglio che ha ricevuto è stato quello di Pubblicare di più. Iodonna.it - «Pubblica ogni giorno»: il diktat social che distrugge la salute mentale di molti creator digitali. La denuncia di una influencer fa riflettere Leggi su Iodonna.it Dietro i patinati e le vite all’apparenza perfette delle star del web si nascondono sfide inattese. A svelare il lato meno glamour della vita digitale eè Kristina Bazan, nome noto a livello internazionale come pioniera nel mondo delle influncer e content(ha lanciato il blog “Kayture” nel 2011), modella e persino cantante. In un momento di sincera fragilità, ha condiviso il peso di un sistema che soffoca l’autenticità. Un vero «piccolo crollo» che accende i riflettori sulla pressione costante del mondo online, svelando il costo umano di un successo misurato in like e visualizzazioni. 15che parlano di moda sostenibile guarda le foto «»: le pressioni suNel suo sfogosu Instagram, Kristina Bazan rivela come negli ultimi giorni, tra incontri con brand e manager, l’unico consiglio che ha ricevuto è stato quello dire di più.

