Karate Marzia Aiello ancora campionessa del mondo

mondo di Karate Tradizionale organizzati dall’ITKF, andati in scena a Berlino. L'evento ha visto la partecipazione di atleti provenienti da ogni angolo del pianeta, regalando al pubblico gare di altissimo livello tecnico. Tra i protagonisti. Cataniatoday.it - Karate, Marzia Aiello ancora campionessa del mondo Leggi su Cataniatoday.it Si è tinta d’azzurro la scena dei Campionati deldiTradizionale organizzati dall’ITKF, andati in scena a Berlino. L'evento ha visto la partecipazione di atleti provenienti da ogni angolo del pianeta, regalando al pubblico gare di altissimo livello tecnico. Tra i protagonisti.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Campionessa di scherma denunciò violenza, giudizio abbreviato per i due giovani atleti imputati - Il caso risale al marzo del 2024, quando una 17enne schermitrice denunciò di essere stata violentata. Il giudice per l’udienza preliminare di Siena Andrea Grandinetti ha accolto le richieste di rito abbreviato formulate dai legali dei due giovani, anch’essi schermitori di 20 e 22 anni, presenti in aula, accusati di violenza sessuale di gruppo ai danni della giovane campionessa che all’epoca dei fatti era 17enne. 🔗ilfattoquotidiano.it

Pattinaggio, la viterbese Nicole Torromacco campionessa regionale - Pattinaggio artistico a rotelle, aperta ufficialmente la stagione agonistica 2025. Nel fine settimana, nell'impianto di Bassano del Grappa (Vicenza), si sono svolti i campionati interregionali Fisr - Gruppi spettacolo 2025. Per i colori della Star roller club è scesa in pista Nicole Torromacco... 🔗viterbotoday.it

Protezione civile al lavoro lungo il torrente Valle Marzia: ora l'area è più pulita e sicura - "Fiumi sicuri" e torrenti ripuliti da erbacce e rifiuti. Ben tredici volontari del gruppo di protezione civile intercomunale della Comunità montana Lario orientale Valle San Martino, coordinati da Ulderico Valsecchi, hanno approfittato di uno spiraglio di sole per dedicarsi a un intervento lungo... 🔗leccotoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Karate, Marzia Aiello ancora campionessa del mondo; Marzia Aiello campionessa italiana di karate; Su Sudsport L'atleta catanese Marzia Aiello campionessa italiana di karate; La catanese Marzia Aiello campionessa mondiale di Karate: Non ho ancora realizzato di aver vinto. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Karate, Marzia Aiello ancora campionessa del mondo - A brillare su tutti è stata ancora una volta Marzia Aiello, punta di diamante del Karate Team Basile. L'atleta italiana ha confermato il titolo mondiale nel kumite a squadre ... 🔗cataniatoday.it