Milan vincere fa bene a tutto | tra bacheca prestigio e… conti in ordine

Milan è stata finora un viaggio sulle montagne russe, tra risultati altalenanti: dopo la Supercoppa, bis in vista Pianetamilan.it - Milan, vincere fa bene a tutto: tra bacheca, prestigio e… conti in ordine Leggi su Pianetamilan.it La stagione 2024-25 delè stata finora un viaggio sulle montagne russe, tra risultati altalenanti: dopo la Supercoppa, bis in vista

Udinese-Milan, Pulisic: “Bello vincere così. Maignan? L’importante è che stia bene” - Christian Pulisic, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Udinese-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 🔗pianetamilan.it

Milan, Conceicao può dare forma alla sua creatura. Leao, la competizione fa bene - Il Milan vince contro la Roma e il tifo rossonero scopre i nuovi acquisti. Ora Conceicao può dare forma alla sua creatura, mentre Leao... 🔗pianetamilan.it

Gineitis svela: «Torino Milan? Vi dico la reazione dei compagni al gol. La concorrenza fa bene, poi decide Vanoli» - Gvidas Gineitis si confessa coi giornalisti, dal gol in Torino Milan alla concorrenza, ma anche Vanoli e i compagni, l’intervista del granata (Lorenzo Bosca – Inviato a Torino). Oggi pomeriggio, nei pressi del parco Colonnetti, si è svolta la piantumazione di una quarantina d’alberi autoctoni ad alto fusto. A pochi passi dal centro sportivo Robaldo […] 🔗calcionews24.com

Boom Milan, Moncada fa chiarezza sul futuro di Conceicao e Jovic - Il direttore tecnico del Milan, Geoffrey Moncada, fa chiarezza sul futuro di Sergio Conceicao e Luka Jovic: parole nette! 🔗spaziomilan.it

Milan, Moncada: "Futuro Jovic? Tutto sotto controllo. Siamo contenti di Conceicao" - Il Milan fa visita al Venezia nel lunch match della 34esima giornata della Serie A 2024/25. Per i lagunari in palio punti pesanti per la lotta salvezza, i rossoneri. 🔗msn.com

MILAN - Tomori: "Dobbiamo vincere, ci siamo preparati bene e siamo pronti" - Oggi vogliamo non prendere gol e farne più di loro. Ci siamo preparati bene, siamo pronti. Tifosi? Ovviamente siamo giocatori del Milan e vogliamo vincere sempre in ogni partita, ma in questa stagione ... 🔗napolimagazine.com