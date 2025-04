Masters 1000 Madrid | Cobolli out Nakashima passa in due set

Cobolli manca gli ottavi di finale nel Masters 1000 di Madrid. L’azzurro perde per mano dello statunitense Brandon Nakashima con il punteggio di 7-5 6-3. Prestazione in declino per Cobolli che, dopo un ottimo avvio, cala con il passare dei minuti e rimedia una sconfitta piuttosto netta. Prova opposta per l’americano, diventato solidissimo da fondo campo dopo una prima mezz’ora piuttosto incerta. Nakashima avanza agli ottavi, dove affronterà uno tra Danil Medvedev e Juan Manuel Cerundolo. Resta comunque buono il percorso di Cobolli, bravo nella lotta al primo turno con Fabian Marozsan e fortunato nell’approfittare del ritiro dopo un set di un acciaccato Holger Rune al secondo turno.La cronacaNel primo set parte meglio Cobolli, che riesce a togliere il servizio a Nakashima nel terzo gioco salendo poi 3-1. Leggi su Sportface.it Flaviomanca gli ottavi di finale neldi. L’azzurro perde per mano dello statunitense Brandoncon il punteggio di 7-5 6-3. Prestazione in declino perche, dopo un ottimo avvio, cala con ilre dei minuti e rimedia una sconfitta piuttosto netta. Prova opposta per l’americano, diventato solidissimo da fondo campo dopo una prima mezz’ora piuttosto incerta.avanza agli ottavi, dove affronterà uno tra Danil Medvedev e Juan Manuel Cerundolo. Resta comunque buono il percorso di, bravo nella lotta al primo turno con Fabian Marozsan e fortunato nell’approfittare del ritiro dopo un set di un acciaccato Holger Rune al secondo turno.La cronacaNel primo set parte meglio, che riesce a togliere il servizio anel terzo gioco salendo poi 3-1.

Su altri siti se ne discute

Masters 1000 Madrid 2025, Cobolli al terzo turno: Rune si ritira dopo un set. Out Cinà - Flavio Cobolli è il primo azzurro ad approdare al terzo turno del Masters 1000 di Madrid. È durato un solo set il big match serale che lo vedeva opposto a Holger Rune, testa di serie numero otto del tabellone. Il classe ’03 danese, dopo aver perso il parziale d’apertura con il punteggio di 6-2, ha infatti alzato bandiera bianca per un problema alla gamba destra. Si sono probabilmente fatte sentire le fatiche di Barcellona, dove domenica Rune ha conquistato l’ATP 500 catalano in finale contro Alcaraz. 🔗sportface.it

Quando il sorteggio del tabellone Masters 1000 e Wta di Madrid? Data, orario, programma - Quando si terrà il sorteggio del tabellone principale del torneo combine di Madrid 2025? Ecco tutto quello che c’è da sapere sul Mutua Madrid Open: le date, la programmazione del torneo e come seguire il tutto in tv. Dopo la breve parentesi di Montecarlo, si torna ai combined: prima si fa scalo nella capitale spagnola, poi sarà il turno del Foro Italico. Quattro settimane in totale con protagonisti tutti i big dei due circuiti. 🔗sportface.it

Quando il sorteggio del tabellone Masters 1000 e Wta di Madrid? Data, orario, programma - Quando si terrà il sorteggio del tabellone principale del torneo combine di Madrid 2025? Ecco tutto quello che c’è da sapere sul Mutua Madrid Open: le date, la programmazione del torneo e come seguire il tutto in tv. Dopo la breve parentesi di Montecarlo, si torna ai combined: prima si fa scalo nella capitale spagnola, poi sarà il turno del Foro Italico. Quattro settimane in totale con protagonisti tutti i big dei due circuiti. 🔗sportface.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Atp Madrid Open: Nakashima elimina Cobolli in due set per 7-5, 6-3, a seguire il doppio con Musetti - Nakashima elimina Cobolli in due set; ATP Madrid, il programma del 27 aprile: Paolini e Cobolli a caccia degli ottavi; Cobolli, primo successo su un Top 10: Spiace vincere così, ma sono felice del mio momento; Masters 1000 Madrid: Cobolli out, Nakashima passa in due set. 🔗Ne parlano su altre fonti

Madrid: Flavio Cobolli lotta ma non basta, passa Nakashima - Flavio Cobolli termina la sua avventura ai Masters 1000 di Madrid, sconfitto da Nakashima in due set molto competitivi. 🔗msn.com

Madrid, Cobolli spreca troppe occasioni: l’antistaminico non fa miracoli e vince Naskashima. Rublev, che crollo: addio Top10 - Masters 1000 Madrid, Cobolli spreca troppe occasioni e si arrende a Nakashima: neanche l'antistaminico fa il miracolo. Che crollo di Rublev, eliminato e fuori dalla Top10 ... 🔗sport.virgilio.it

Atp Madrid - Nakashima elimina Cobolli. Crisi senza fine per Rublev - Termina al terzo turno l'avventura di Flavio Cobolli al Masters 1000 di Madrid. L'italiano, non al meglio dal punto di vista fisico a causa di un problema non identificato, si è arreso alla solidità d ... 🔗tennisworlditalia.com