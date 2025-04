Sparisce la fontanina da via Vinciprova | la foto fa il giro dei social

Nella notte tra venerdì e sabato è sparita la fontanina situata lungo via Vinciprova, all'altezza della fermata della Sita. A denunciarlo, sui social, è la società Salerno Sistemi che lancia un "appello al senso civico dei nostri concittadini affinchè episodi simili non si ripetano più".

Via Vinciprova, atto di vandalismo: rubata la fontanina - Tempo di lettura: < 1 minutoNon c’è più in via Vinciprova la fontanina pubblica che era situata all’ altezza della fermata degli autobus della Sita. A denunciarlo è Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A., la società che gestisce l’erogazione dell’acqua. In una nota sulla pagina social Viene denunciato il furto del fontanina, un episodio di inciviltà e vandalismo. Lasocietà ha fatto appello al senso civico dei cittadini. 🔗anteprima24.it

