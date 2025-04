Alcaraz e i dubbi sulla sua vita | Mi sento schiavo del tennis

Alcaraz e i dubbi sulla sua vita: «Mi sento schiavo del tennis»Il Corriere dello Sport, con Dario Torromeo, racconta la docuserie (tutt’altro che banale) di Netflix sul tennista spagnolo che è stato il più giovane numero uno al mondo della storia del tennis.Ecco alcuni stralci dell’articolo di Torromeo:Il punto da chiarire, soprattutto a sé stesso, è cosa voglia fare da grande. Carlos Alcaraz lancia un grido che sembra una richiesta di aiuto. «Il mio sogno è diventare il migliore tennista della storia, ma a modo mio». La seconda parte della frase non lega molto bene con la prima, soprattutto se «a modo mio» significa sentirsi libero di prendere deviazioni lungo il cammino. Lo ha confessato nel docufilm sulla sua vita, in programmazione su Netflix.«Non sono così severo con me stesso. Mi prendo il tempo per godere la vita. Ilnapolista.it - Alcaraz e i dubbi sulla sua vita: «Mi sento schiavo del tennis» Leggi su Ilnapolista.it e isua: «Midel»Il Corriere dello Sport, con Dario Torromeo, racconta la docuserie (tutt’altro che banale) di Netflix sulta spagnolo che è stato il più giovane numero uno al mondo della storia del.Ecco alcuni stralci dell’articolo di Torromeo:Il punto da chiarire, soprattutto a sé stesso, è cosa voglia fare da grande. Carloslancia un grido che sembra una richiesta di aiuto. «Il mio sogno è diventare il miglioreta della storia, ma a modo mio». La seconda parte della frase non lega molto bene con la prima, soprattutto se «a modo mio» significa sentirsi libero di prendere deviazioni lungo il cammino. Lo ha confessato nel docufilmsua, in programmazione su Netflix.«Non sono così severo con me stesso. Mi prendo il tempo per godere la

