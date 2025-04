Monreale 3 giovani uccisi in una sparatoria | sospettati due ragazzi dello Zen

giovani uccisi in una sparatoria a Monreale. Indagini in corso sui sospetti provenienti dal quartiere Zen di Palermo(Monrealelive.it) Monrealelive.it - Monreale, 3 giovani uccisi in una sparatoria: sospettati due ragazzi dello Zen Leggi su Monrealelive.it Trein una. Indagini in corso sui sospetti provenienti dal quartiere Zen di Palermo(live.it)

Su altri siti se ne discute

Giovani uccisi a Monreale, il testimone: “Confusione e sangue a terra, ho avuto paura” – Video - (Adnkronos) – "Eravamo pronti per pulire Monreale, sono un operatore ecologico. Ma poi ho visto confusione, persone che scappavano e sangue a terra, mi sono spaventato e ho avuto paura per mio figlio che era in giro". Così un testimone racconta all'Adnkronos gli attimi successivi alla sparatoria avvenuta dopo una lite in piazza nella città […] 🔗periodicodaily.com

“Un padre e una madre che ascoltano Mozart non finiranno uccisi… Il fatto che ci siano giovani che non hanno strumenti se non il coltello, mi fa rimanere di sale”: parla Paolo Crepet - Dopo avere spiegato i motivi per cui non ha alcuna intezione di guardare la serie Netflix Adolescence, la più vista del momento e nella quale si indagano temi come il rapporto genitori figli, Paolo Crepet torna a parlare col Corriere della Sera e lo fa sulla tragedia di Mezzolombardo. Qui Bojan Panic, un ragazzo 19enne, ha ucciso il padre 46enne per difendere la madre, vittima di violenza da parte dell’uomo. 🔗ilfattoquotidiano.it

Lezione choc a Padova: bufera sulle macabre foto dei cadaveri di giovani uccisi dalla droga mostrate agli studenti - Ecco il vero volto degli stupefacenti: fa discutere la lezione choc in un istituto di Padova, dove sono state mostrate in una quarta e quinta superiore le foto dei cadaveri di giovani uccisi dalla droga… Sagome stilizzate, ma eloquenti. L’obiettivo era catturare l’attenzione? Ampiamente raggiunto: e con tanto di mal di pancia e bufera polemica a ruota. E allora: «Sapete cos’hanno in comune questi quattro giovani rappresentati in foto? La droga e me»… Inizia così la lezione choc del professor Giovanni Cecchetto, direttore dell’Unità di Medicina legale e scienze forensi di Pavia, tenuta al ... 🔗secoloditalia.it

Se ne parla anche su altri siti

Notte di follia a Monreale, sparatoria in piazza: morti tre giovani, due gravemente feriti; Monreale, sparatoria in piazza: tre ragazzi morti, due feriti. «Una lite per futili motivi»; ?Sparatoria a Monreale, 3 ragazzi morti e 2 feriti gravi per lite in piazza. «Una vittima era un passante»; Sparatoria per futili motivi a Monreale, 3 giovani morti. 🔗Cosa riportano altre fonti

Tragedia a Monreale: sparatoria in piazza Duomo, tre giovani uccisi e un ferito - Una lite degenerata in violenza trasforma una serata di festa in dramma. La città sotto shock, indagini in corso ... 🔗strettoweb.com

Sparatoria a Monreale, strage nella notte: tre giovani uccisi e due feriti gravi - Due giovani, Massimo Pirozzo, 26 anni, e Salvatore Turdo, 23 anni, sono deceduti poco dopo il trasporto all'ospedale Ingrassia. Un terzo, Andrea Miceli, 26 anni, è morto all'ospedale Civico dopo ... 🔗tg.la7.it

Una notte di follia e tre giovani uccisi a colpi di pistola: chi sono le vittime - Il bilancio è pesantissimo: tre morti e due feriti. Una strage. 🔗grandangoloagrigento.it