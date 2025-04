Penn Badgley ricorda Michelle Trachtenberg di Gossip Girl | Un cuore puro e una risata contagiosa

ricordato Michelle Trachtenberg, collega in Gossip Girl scomparsa a febbraio, elogiandone il cuore puro e l'energia contagiosa. Durante il lancio della quinta stagione di You, la serie thriller di Netflix di cui è protagonista, Penn Badgley ha voluto spendere alcune parole per ricordare Michelle Trachtenberg, sua collega ai tempi di Gossip Girl, recentemente scomparsa a causa di complicanze legate al diabete mellito. Alla première della nuova stagione, intervistato da E! News, Badgley ha definito la notizia della morte di Michelle "davvero surreale" e "profondamente triste", riflettendo sull'impatto positivo che l'attrice aveva su chiunque la incontrasse. "Quello che ricordo maggiormente di lei è la sua capacità di ridere con sincerità", ha raccontato. "Era incredibilmente gioiosa. Movieplayer.it - Penn Badgley ricorda Michelle Trachtenberg di Gossip Girl: "Un cuore puro e una risata contagiosa" Leggi su Movieplayer.it La star di You hato, collega inscomparsa a febbraio, elogiandone ile l'energia. Durante il lancio della quinta stagione di You, la serie thriller di Netflix di cui è protagonista,ha voluto spendere alcune parole perre, sua collega ai tempi di, recentemente scomparsa a causa di complicanze legate al diabete mellito. Alla première della nuova stagione, intervistato da E! News,ha definito la notizia della morte di"davvero surreale" e "profondamente triste", riflettendo sull'impatto positivo che l'attrice aveva su chiunque la incontrasse. "Quello che ricordo maggiormente di lei è la sua capacità di ridere con sincerità", ha raccontato. "Era incredibilmente gioiosa.

