Canada auto travolge la folla durante il festival | nove morti e tre feriti

auto ha travolto la folla durante una celebrazione, causando la morte di nove persone e il ferimento di altre sei. A renderlo noto è stata la polizia, che ha confermato anche il fermo del conducente, un uomo di 30 anni.L’incidente si è verificato intorno alle 20 ora locale, durante il festival dedicato a Lapu Lapu, eroe nazionale filippino. La comunità si era riunita per onorare questa figura storica, quando il dramma ha avuto luogo all’incrocio tra East 41st Avenue e Fraser Street, nel quartiere di South Vancouver.Il sindaco Ken Sim ha espresso tutto il suo dolore: “I nostri pensieri sono con tutte le persone colpite e con la comunità filippina di Vancouver in questo momento incredibilmente difficile”, ha scritto in un messaggio sui social. Thesocialpost.it - Canada, auto travolge la folla durante il festival: nove morti e tre feriti Leggi su Thesocialpost.it Un momento di festa si è trasformato in tragedia a Vancouver, dove un’ha travolto launa celebrazione, causando la morte dipersone e il ferimento di altre sei. A renderlo noto è stata la polizia, che ha confermato anche il fermo del conducente, un uomo di 30 anni.L’incidente si è verificato intorno alle 20 ora locale,ildedicato a Lapu Lapu, eroe nazionale filippino. La comunità si era riunita per onorare questa figura storica, quando il dramma ha avuto luogo all’incrocio tra East 41st Avenue e Fraser Street, nel quartiere di South Vancouver.Il sindaco Ken Sim ha espresso tutto il suo dolore: “I nostri pensieri sono con tutte le persone colpite e con la comunità filippina di Vancouver in questo momento incredibilmente difficile”, ha scritto in un messaggio sui social.

Su questo argomento da altre fonti

Monaco, auto travolge la folla. Bilancio tragico: 28 feriti, ci sono anche bambini in condizioni gravissime - Aggiornato il bilancio della strage a Monaco di Baviera, dove un uomo alla guida di un’auto ha travolto la folla di manifestanti dei Ver.Di, il sindacato dei servizi. La polizia ha parlato di 28 feriti, tra i quali anche bambini in condizioni gravi, ma non ha confermato la notizia della morte di una donna, come invece riportato dalla Sueddeutsche Zeitung. Chi era alla guida dell’auto La polizia, che anche all’Ansa ha smentito la notizia della morte di una donna, ha dichiarato che alla guida dell’auto c’era un 24enne afghano richiedente asilo che sarebbe stato fermato e condotto in ... 🔗dayitalianews.com

Auto sulla folla in Canada, numerosi morti - Auto sulla folla di un festival di strada in Canada, numerosi morti. La sera di sabato, intorno alle 20:00 ora locale, un Suv nero si è lanciato contro la folla durante il festival di strada “Lapu Lapu Day Block Party” a Vancouver, nel quartiere South Vancouver, all’incrocio tra East 41st Avenue e Fraser Street. L’evento […] The post Auto sulla folla in Canada, numerosi morti appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

Orrore a Mannheim, in Germania: un’auto travolge una folla di persone causando almeno due morti e 25 feriti - Orrore a Mannheim, in Germania: un’auto lanciata a folle velocità ha travolto un gran numero di persone che si apprestavano a festeggiare il Carnevale, causando almeno due morti e 25 feriti. Secondo quanto riferito dalla Bild, l’uomo alla guida del veicolo è stato fermato dagli agenti delle forze dell’ordine e arrestato. Orrore a Mannheim, in Germania: un’auto travolge una folla di persone causando almeno due morti e 25 feriti Subito dopo quello che appare a tutti gli effetti come un attentato, è scattata un’operazione nel centro cittadino: al momento “tutte le strade e i ponti che escono ... 🔗lanotiziagiornale.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Vancouver, una macchina travolge la folla durante un festival: diversi morti; Macchina sulla folla in Canada, a Vancouver Suv travolge le persone durante un festival: diversi morti; Tragedia a Vancouver: uomo travolge la folla con l’auto, 9 morti; In Canada a Vancouver, una macchina travolge la folla durante un festival: diversi morti.. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Macchina sulla folla in Canada, a Vancouver Suv travolge le persone durante un festival: diversi morti - Un’auto ha travolto la folla durante il festival di Lapu Lapu a Vancouver, in Canada. CI sarebbero diversi morti. Secondo quanto reso noto, il festival è una consuetudine per la comunità filippina che ... 🔗fanpage.it