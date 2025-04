Avellino violenza ed orrore nel carcere di Bellizzi Irpino | detenuto tenta di aggredire poliziotto poi si dà fuoco

carcere di Avellino. A dare la notizia è il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. “Nella mattinata di ieri”, spiega il vicesegretario per la Campania Marianna Argenio, “un detenuto magrebino appartenente al circuito media sicurezza ha tentato di aggredire un. Avellinotoday.it - Avellino, violenza ed orrore nel carcere di Bellizzi Irpino: detenuto tenta di aggredire poliziotto, poi si dà fuoco Leggi su Avellinotoday.it Ancora eventi critici presso ildi. A dare la notizia è il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. “Nella mattinata di ieri”, spiega il vicesegretario per la Campania Marianna Argenio, “unmagrebino appartenente al circuito media sicurezza hato diun.

