Serie D Livorno-Fulgens Foligno in diretta LIVE

Livorno. Gli amaranto, già matematicamente promossi in C dallo scorso 6 aprile, ospiteranno all'Ardenza nella 33esima giornata del girone E di Serie D la Fulgens Foligno (fischio d'inizio alle 15), formazione che occupa il secondo posto della. Livornotoday.it - Serie D, Livorno-Fulgens Foligno in diretta. LIVE Leggi su Livornotoday.it Ultima gara di campionato all'Armando Picchi per il. Gli amaranto, già matematicamente promossi in C dallo scorso 6 aprile, ospiteranno all'Ardenza nella 33esima giornata del girone E diD la(fischio d'inizio alle 15), formazione che occupa il secondo posto della.

Su altri siti se ne discute

Calcio serie D. L’Acf Foligno va in trasferta a Montevarchi. Il tecnico Manni: "Dobbiamo farci trovare pronti» - In attesa di appuntamenti con le squadre di alta classifica, oggi l’Acf Foligno (fischio di inizio ore 15) gioca a Montervarchi, formazione che in estate era partita con ambizioni di alta classifica e adesso si ritrova impelagato nelle zone a rischio della graduatoria. Una sfida che obbligherà l’Acf a fornire una prestazione, di maturità alla pari di quella cha ha consentito agli uomini di Alessandro Manni di superare il Siena il turno precedente. 🔗sport.quotidiano.net

Okasa Falconara domina Atletico Foligno 5-1 e consolida la vetta in Serie A - 5 FOLIGNO 1 OKASA : Sestari, Elpidio, Martin Cortes, Isa Pereira, Ferrara; Pesaresi, Praticò, Gregori, Balardin, Bordacchini, Gaspari, Scoponi. All. Domenichetti ATLETICO FOLIGNO: Proietti, Zelli, Castagnoli, Jessica, Pezzolla, Cecconi, Narcisi, Ferroni, Magnini, Sulpizi, Corboli, Baldassarri. All. Battistone Arbitri: Prekaj di Treviglio, Filippi di Bergamo; crono: Rutolo di Chieti Reti: 0’48’’ Ferrara, 1’48’’ Martin Cortes, 11’45’’ aut. 🔗ilrestodelcarlino.it

Serie A Calcio a 5 femminile \ Okasa Falconara testa dura: Foligno battuto 5-1 - Le citizens hanno rafforzato fino a 54 punti la vetta della classifica. La ventitreesima giornata della Serie A Fabless contro l’Atletico Foligno è stata sinonimo della diciassettesima vittoria in campionato e del nuovo distacco dalle inseguitrici: il Pescara, secondo, ora è a -5 dalla capolista marchigiana. FALCONARA, 13 aprile 2025 – L’Okasa Falconara continua la volata in vetta alla classifica: superato con autorità anche l’Atletico Foligno e vantaggio di +5 sul Pescara, secondo, diventato realtà nel ventitreesimo atto della Serie A Fabless. 🔗.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Serie D, Livorno-Fulgens Foligno in diretta. LIVE; Serie D | Livorno-Fulgens Foligno, le probabili formazioni: possibile chance dal primo minuto per Luci; Nell’ultima trasferta di campionato il Grifone incrocia il Ghiviborgo; La presentazione. Per il Livorno passerella contro la Fulgens Foligno. 🔗Cosa riportano altre fonti

Seravezza sfida Fulgens Foligno per il sorpasso in Serie D - Partita decisiva per il Seravezza contro il Fulgens Foligno: in palio il sorpasso in classifica e il piazzamento playoff. 🔗msn.com

Serie D: Livorno promosso, Fezzanese retrocessa, Fulgens Foligno ai play off - Per quanto riguarda la parte alta della classifica in cinque si giocano i tre posti rimanenti: Seravezza Pozzi (53), Ghiviborgo (51), Grosseto e Orvietana (49) e Siena (48), con maremmani e bianconeri ... 🔗msn.com

Serie D: Livorno promosso, Fezzanese retrocessa, Fulgens Foligno ai play off - Saranno quindi i prossimi 180 minuti a decidere quali squadre potranno staccare il pass per i play off e i play out e la seconda società che dovrà salutare la D per ripartire dal campionato di ... 🔗lanazione.it