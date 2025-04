Roma Primavera Falsini | Con il Genoa gara difficile campo sintetico ma non di ultima generazione

Roma Primavera prosegue il suo percorso verso i playoff. Archiviata la roboante vittoria al Tre Fontane per 9-0 contro l’Udinese, i giallorossi si preparano ad affrontare il Genoa nella prossima giornata di campionato, nel match in programma domani, lunedì 28 aprile, alle ore 15:00. La squadra di mister Falsini conserva un vantaggio di 7 punti sull’Inter quando mancano quattro turni alla fine della regular season. Contro i rossoblù arriva l’occasione per mettere l’ipoteca per un posto in semifinale. Falsini: “Settimana difficile per noi che viviamo a Roma”Alla vigilia del match, Falsini ha parlato ai canali ufficiali del club: “Per noi che viviamo a Roma è stata sicuramente una settimana difficile. Abbiamo giocato in un clima particolare, non da settore giovanile, sembrava più con i carichi emotivi da prima squadra“. Sololaroma.it - Roma Primavera, Falsini: “Con il Genoa gara difficile, campo sintetico ma non di ultima generazione” Leggi su Sololaroma.it Laprosegue il suo percorso verso i playoff. Archiviata la roboante vittoria al Tre Fontane per 9-0 contro l’Udinese, i giallorossi si preparano ad affrontare ilnella prossima giornata di campionato, nel match in programma domani, lunedì 28 aprile, alle ore 15:00. La squadra di misterconserva un vantaggio di 7 punti sull’Inter quando mancano quattro turni alla fine della regular season. Contro i rossoblù arriva l’occasione per mettere l’ipoteca per un posto in semifinale.: “Settimanaper noi che viviamo a”Alla vigilia del match,ha parlato ai canali ufficiali del club: “Per noi che viviamo aè stata sicuramente una settimana. Abbiamo giocato in un clima particolare, non da settore giovanile, sembrava più con i carichi emotivi da prima squadra“.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sfuma il pokerissimo, Roma Primavera ko a Cagliari: Falsini non fa drammi - La marcia della Roma Primavera è stata interrotta nella giornata di ieri dalla sconfitta patita per 2-1 sul campo del Cagliari, che rimonta l’iniziale vantaggio firmato da Romano. Dopo le quattro vittorie consecutive successive al ko con la Fiorentina, alla formazione di Falsini non riesce il pokerissimo di successi, subendo uno stop che però non compromette la situazione ed il cammino dei giovani giallorossi. 🔗sololaroma.it

Roma Primavera, tegola per Falsini: Misitano si opera e si avvicina all’Atalanta - Non solo la prima squadra, anche la Roma Primavera deve fare i conti con un’assenza pesante. Giulio Misitano, capocannoniere della squadra con 14 gol e 6 assist in 22 partite di Primavera 1, si è sottoposto a un intervento chirurgico al piede destro. Il club giallorosso ha annunciato l’operazione con un comunicato ufficiale, spiegando che si è trattato di un’osteosintesi con vite del V metatarso. Per lui stagione finita, proprio nel momento più delicato della corsa al titolo. 🔗sololaroma.it

Bologna-Roma Primavera, Falsini: “Mi aspetto una partita difficile” - Non solo la Serie A, in questo fine settimana tornerà anche il campionato Primavera, con le gare della trentunesima giornata. Nonostante i recenti stop, in testa alla classifica c’è ancora la Roma con 61 punti, ma la squadra di Falsini ha un solo punto di vantaggio su Inter e Sassuolo. I giallorossi saranno ospiti del Bologna nella partita in programma domani, domenica 30 marzo, con l’obiettivo di ritrovare il successo. 🔗sololaroma.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Primavera, Falsini: È stata una settimana difficile. Vogliamo proseguire il trend positivo; Conferenze AS Roma | PRIMAVERA Falsini: Per noi sicuramente che viviamo a Roma è stata una settimana difficile. A casa del Genoa è sempre difficile (TESTO)(VIDEO) oco Matic Centrocampo; Falsini: Genoa sarà un banco di prova. Dobbiamo confermare ciò che stiamo facendo - VIDEO; Primavera 1, i risultati di Roma e Lazio: la Roma continua la ripresa, crollo Lazio a Torino. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Primavera, Falsini: "È stata una settimana difficile. Vogliamo proseguire il trend positivo" - Il tecnico giallorosso ha parlato ai microfoni ufficiali del club in vista della sfida contro il Genoa di lunedì 28 aprile alle 15: "Loro sono una squadra tosta, non sarà facile" ... 🔗ilromanista.eu

Primavera, Genoa-Roma: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming - I giallorossi scendono in campo lunedì 28 aprile per cercare di dare seguito al 9-0 con l'Udinese. Ecco le informazioni necessarie ai romanisti ... 🔗ilromanista.eu

Primavera, Roma-Udinese 9-0: highlights e interviste - Ampia vittoria della Roma Primavera allo stadio Tre Fontane contro l'Udinese nel recupero della 34esima giornata di campionato. Protagonista del ... 🔗asroma.com