Charles Leclerc rivela | Un mio sogno è competere nella 24 Ore di Le Mans

Charles Leclerc sta vivendo un inizio di Mondiale 2025 di F1 complicato con la Ferrari. La SF-25, sfortunatamente, non sta riservando grandi soddisfazioni ai piloti e le prestazioni non sono all'altezza dei principali competitors, in particolare della McLaren. La prossima settimana ci sarà l'impegno a Miami e vedremo se la scuderia di Maranello riuscirà a trovare su questa monoposto quello che non c'è stato finora.Leclerc, in questo week end di break, si è potuto un po' divertire nel Grand Prix de France Historique, una sorta di rievocazione del GP di Francia con vettura d'epoca, sul circuito Paul Ricard. Un'occasione per svagarsi e anche per parlare di qualcosa che ha un legame con la F1 e anche con qualcos'altro.Charles ha commentato un po' cosa voglia dire guidare una macchina spinta da un motore V10: "L'emozione che un V10 o un V12 regalano è semplicemente unica.

