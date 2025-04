Papa Francesco lo striscione durante i funerali | attacco politico

durante i funerali di Papa Francesco a Roma gli eco-attivisti di Extinction Rebellion hanno srotolato un enorme striscione dalle arcate del Colosseo con scritto "Disarmare la Terra", una frase del Pontefice contenuta nella lettera che Francesco aveva inviato al Corriere della Sera lo scorso marzo. La sicurezza è intervenuta per rimuovere lo striscione e i 7 attivisti sono stati identificati."La sicurezza è intervenuta per rimuovere lo striscione. Nonostante tutte le 6 persone abbiamo fornito i documenti e non abbiano opposto resistenza di alcun tipo né causato alcun danno, sono state trasferite senza motivo presso il Commissariato Celio", hanno poi dichiarato gli attivisti. ge:kolumbus:liberoquotidiano:42338185 "Srotoliamo questo striscione in un luogo che per secoli è stato simbolo del potere imperiale, per denunciare l'ipocrisia di capi di Stato, ministri ed esponenti di partito che in questi giorni stanno celebrando il messaggio di Bergoglio, messaggio che hanno ignorato se non ostacolato finché lui era in vita", sono le parole di Alba, una portavoce dell'associazione che insieme a Ultima Generazione, ispirata a Greta Thunberg, porta avanti con metodi eclatanti la battaglia per rendere l'emergenza climatica uno dei primi punti nell'agenda della politica. Liberoquotidiano.it - Papa Francesco, lo striscione durante i funerali: attacco politico Leggi su Liberoquotidiano.it La sinistra, politica o ultra-ambientalista che sia, non si ferma davanti a nulla, nemmeno a un lutto planetario.dia Roma gli eco-attivisti di Extinction Rebellion hanno srotolato un enormedalle arcate del Colosseo con scritto "Disarmare la Terra", una frase del Pontefice contenuta nella lettera cheaveva inviato al Corriere della Sera lo scorso marzo. La sicurezza è intervenuta per rimuovere loe i 7 attivisti sono stati identificati."La sicurezza è intervenuta per rimuovere lo. Nonostante tutte le 6 persone abbiamo fornito i documenti e non abbiano opposto resistenza di alcun tipo né causato alcun danno, sono state trasferite senza motivo presso il Commissariato Celio", hanno poi dichiarato gli attivisti. ge:kolumbus:liberoquotidiano:42338185 "Srotoliamo questoin un luogo che per secoli è stato simbolo del potere imperiale, per denunciare l'ipocrisia di capi di Stato, ministri ed esponenti di partito che in questi giorni stanno celebrando il messaggio di Bergoglio, messaggio che hanno ignorato se non ostacolato finché lui era in vita", sono le parole di Alba, una portavoce dell'associazione che insieme a Ultima Generazione, ispirata a Greta Thunberg, porta avanti con metodi eclatanti la battaglia per rendere l'emergenza climatica uno dei primi punti nell'agenda della politica.

