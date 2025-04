Le Frecce Tricolori tornano in Emilia Romagna e nelle Marche quando e dove vederle

Emilia Romagna tornano a danzare le Frecce Tricolori. Due le occasioni per vederle in luoghi che ormai sono diventati un appuntamento fisso per gli amanti della Pattuglia Acrobatica nazionale ma anche per i turisti che vogliono coniugare il mare con l’emozione.L’appuntamento a RiminiIl primo appuntamento sarà l’11 maggio a Rimini con uno spettacolare Air show che come punto di riferimento per il pubblico ha Piazzale Kennedy ma che sarà ovviamente visibile da tutta la spiaggia circostante. Lo spettacolo prevede un ampio programma che vedrà succedersi diversi momenti ricchi di emozioni, per culminare con le incredibili acrobazie e formazioni perfette della pattuglia acrobatica sul mare di Rimini. Uno spettacolo che sarà la domenica ma che comincerà già dal sabato grazie al momento delle prove che i velivoli faranno nel pomeriggio e che dunque sarà una gustosa anteprima, a fumi bianchi, di ciò che il giorno dopo emozionerà tutta la spiaggia. Ilrestodelcarlino.it - Le Frecce Tricolori tornano in Emilia Romagna e nelle Marche, quando e dove vederle Leggi su Ilrestodelcarlino.it Bologna - 27 aprile 2025 - Nel cielo dell’a danzare le. Due le occasioni perin luoghi che ormai sono diventati un appuntamento fisso per gli amanti della Pattuglia Acrobatica nazionale ma anche per i turisti che vogliono coniugare il mare con l’emozione.L’appuntamento a RiminiIl primo appuntamento sarà l’11 maggio a Rimini con uno spettacolare Air show che come punto di riferimento per il pubblico ha Piazzale Kennedy ma che sarà ovviamente visibile da tutta la spiaggia circostante. Lo spettacolo prevede un ampio programma che vedrà succedersi diversi momenti ricchi di emozioni, per culminare con le incredibili acrobazie e formazioni perfette della pattuglia acrobatica sul mare di Rimini. Uno spettacolo che sarà la domenica ma che comincerà già dal sabato grazie al momento delle prove che i velivoli faranno nel pomeriggio e che dunque sarà una gustosa anteprima, a fumi bianchi, di ciò che il giorno dopo emozionerà tutta la spiaggia.

