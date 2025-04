Ucraina Mosca non si piega a Trump | Con Usa c’è sintonia ma serve riservatezza

Trump ha pubblicato ieri sul suo social Truth non avrebbe divertito Mosca. L'attacco a Putin e alla gestione delle guerra è rimasto senza commento, se non per la frecciatina inviata oggi da Peskov, che ha voluto ricordare la necessità di mantenere riservati i dettagli delle trattative in corso

