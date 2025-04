FOTO Lungomare di Salerno fiori nelle aiuole | si prosegue

fiorire le aiuole del Lungomare di Salerno: dopo l'esperimento, frutto di un'intesa con Coldiretti in occasione di Salerno in Flora, il Comune di Salerno e Salerno Pulita, la società alla quale dal 1 maggio sarà ufficialmente affidato il servizio di manutenzione delle aiuole e dei parchi, hanno deciso di proseguire nell'abbellimento del Lungomare cittadino e altre zone strategiche della città con piccole piantine di fiori. Dopo quelli primaverili, sarà la volta delle piantine che prevedono una fioritura per tutto il periodo estivo e poi anche la messa a dimora di piante con fioriture in più periodi dell'anno.Al momento sono state inserite le piantine con fiori in alcune delle aiuole principali del Lungomare di Salerno, ma il piano prevede di includere anche altre zone della città.

