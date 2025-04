Pessime notizie per Donald Trump | i numeri che inchiodano il presidente Usa

Donald Trump continua a presentarsi come un uomo forte, determinato, vulcanico, pronto a fare tutto e il contrario di tutto. Un leader con il quale tutte le altre nazioni devono fare i conti, volenti e nolenti, e possibilmente assecondarlo, almeno secondo i suoi piani. Ma proprio in queste ore per il presidente degli Stati Uniti sono arrivate sorprese decisamente negative, che rischiano di minare la sua seconda esperienza alla Casa Bianca.Trump ha scosso il mondo con le sue posizioni nette sulla guerra in Ucraina: dialogare con Putin, screditare Zelensky, scontrarsi con l’Ue. Per poi passare alla guerra dei dazi, con conseguenze pesanti per le borse, poi ritrattata almeno momentaneamente. Ma cosa ne pensa il popolo americano dell’operato del presidente? numeri alla mano, le notizie per il tycoon non sono delle migliori. Thesocialpost.it - Pessime notizie per Donald Trump: i numeri che inchiodano il presidente Usa Leggi su Thesocialpost.it Agli occhi del mondo,continua a presentarsi come un uomo forte, determinato, vulcanico, pronto a fare tutto e il contrario di tutto. Un leader con il quale tutte le altre nazioni devono fare i conti, volenti e nolenti, e possibilmente assecondarlo, almeno secondo i suoi piani. Ma proprio in queste ore per ildegli Stati Uniti sono arrivate sorprese decisamente negative, che rischiano di minare la sua seconda esperienza alla Casa Bianca.ha scosso il mondo con le sue posizioni nette sulla guerra in Ucraina: dialogare con Putin, screditare Zelensky, scontrarsi con l’Ue. Per poi passare alla guerra dei dazi, con conseguenze pesanti per le borse, poi ritrattata almeno momentaneamente. Ma cosa ne pensa il popolo americano dell’operato delalla mano, leper il tycoon non sono delle migliori.

