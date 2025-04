A San Pietro con i giovani la messa in suffragio di papa Francesco

suffragio di papa Francesco e in occasione del Giubileo degli adolescenti, San Pietro di nuovo sold out all'indomani dei funerali del pontefice. In 200mila, infatti, erano presenti alla messa celebrata dal cardinale Parolin. Oltre alla piazza, grande folla anche in via della Conciliazione. "papa Francesco è stato testimone luminoso di una Chiesa che si china con tenerezza verso chi è ferito e guarisce con il balsamo della misericordia; e ci ha ricordato che non può esserci pace senza il riconoscimento dell'altro, senza l'attenzione a chi è più debole e, soprattutto, non può esserci mai la pace se non impariamo a perdonarci reciprocamente, usando tra di noi la stessa misericordia che Dio ha verso la nostra vita. Fratelli e sorelle, proprio nella domenica della misericordia ricordiamo con affetto il nostro amato papa Francesco. Tgcom24.mediaset.it - A San Pietro con i giovani la messa in suffragio di papa Francesco Leggi su Tgcom24.mediaset.it Indie in occasione del Giubileo degli adolescenti, Sandi nuovo sold out all'indomani dei funerali del pontefice. In 200mila, infatti, erano presenti allacelebrata dal cardinale Parolin. Oltre alla piazza, grande folla anche in via della Conciliazione. "è stato testimone luminoso di una Chiesa che si china con tenerezza verso chi è ferito e guarisce con il balsamo della misericordia; e ci ha ricordato che non può esserci pace senza il riconoscimento dell'altro, senza l'attenzione a chi è più debole e, soprattutto, non può esserci mai la pace se non impariamo a perdonarci reciprocamente, usando tra di noi la stessa misericordia che Dio ha verso la nostra vita. Fratelli e sorelle, proprio nella domenica della misericordia ricordiamo con affetto il nostro amato

Approfondimenti da altre fonti

Papa Francesco arriva a sorpresa in Piazza San Pietro dopo la messa per il Giubileo degli ammalati: le immagini - Papa Francesco è arrivato a sorpresa in Piazza San Pietro al termine della messa per il Giubileo degli ammalati e del mondo della sanità. “Buona domenica a tutti. Grazie tante”, ha detto il Pontefice. Bergoglio è stato portato con la sedia a rotelle attraverso le file di fedeli sul sagrato vaticano, poi davanti all’altare per la benedizione. L'articolo Papa Francesco arriva a sorpresa in Piazza San Pietro dopo la messa per il Giubileo degli ammalati: le immagini proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗ilfattoquotidiano.it

Giubileo degli adolescenti, per la messa a San Pietro attesi 130mila partecipanti da tutto il mondo - In tantissimi hanno partecipato ai funerali di papa Francesco. Ora si preparano all’ultimo appuntamento: la messa, domenica 27 aprile alle 10.30, in piazza San Pietro. Una marea di giovanissimi ha invaso la Capitale: sono i partecipanti al Giubileo degli adolescenti. Si prevede che saranno... 🔗romatoday.it

A San Pietro 200 mila fedeli per la Messa. "Francesco ci abbraccia dal cielo" - AGI - "Papa Francesco è stato testimone luminoso di una Chiesa che si china con tenerezza verso chi è ferito e guarisce con il balsamo della misericordia". Così il cardinale Pietro Parolin, già Segretario di Stato, nell'omelia della messa del secondo giorno dei Novendiali. "Ci ha ricordato che non può esserci pace senza il riconoscimento dell'altro, senza l'attenzione a chi è più debole e, soprattutto, non può esserci mai la pace se non impariamo a perdonarci reciprocamente, usando tra di noi la stessa misericordia che Dio ha verso la nostra vita", ha aggiunto. 🔗agi.it

Se ne parla anche su altri siti

La messa in suffragio del Papa. Giubileo degli adolescenti, oltre 200 mila persone a San Pietro - Martedì 29, Hollerich presiederà la messa in suffragio nella Chiesa nuova a Roma; Tanti adolescenti a Roma per il Giubileo e per salutare Francesco; San Pietro, messa in suffragio di papa Francesco con i giovani del Giubileo - la diretta; Giubileo degli Adolescenti, un vademecum per gli 80mila giovani in arrivo a Roma. 🔗Ne parlano su altre fonti

Messa per Papa Francesco, Parolin ai giovani del Giubileo: "La Chiesa è con voi, non siete soli" - Durante la seconda messa dei Novendiali in suffragio di Papa Francesco, il cardinale Pietro Parolin ha salutato i tanti adolescenti giunti a Roma per il Giubileo. "Con voi è presente il mondo intero", ... 🔗repubblica.it

Giubileo adolescenti, messa in S.Pietro - Ultimo giorno del Giubileo degli adolescenti oggi a Roma. In questi giorni sono arrivati nella capitale più di 120mila giovani, molti dei quali hanno potuto assistere ieri anche ai funerali di Papa Fr ... 🔗rainews.it

Messa in suffragio del Papa e Giubileo degli adolescenti, 200mila in piazza San Pietro - "Il nostro affetto per lui, che si sta manifestando in queste ore, non deve restare una semplice emozione del momento; la Sua eredità dobbiamo accoglierla e farla diventare vita vissuta, aprendoci all ... 🔗rainews.it