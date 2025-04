Ha un malore mentre è in bici muore un 58enne sulla statale

malore che si è rivelato fatale per l'uomo di 58 anni che questa mattina è morto intorno alle 11 lungo la statale 113 a Ortoliuzzo. Secondo una prima ricostruzione il messinese stava facendo l'allenamento quotidiano in bicicletta percorrendo una strada che faceva sempre, quando sarebbe stato.

