Lavori di potatura interrotto il transito per due giorni lungo il tratto di strada

Nelle giornate di martedì 29 e mercoledì 30 aprile, dalle 8 alle 19 per consentire l'esecuzione di lavori di potatura a cura di privati, via Aldighieri, a Ferrara, sarà interrotta al transito nel tratto tra il controviale Cavour e via Macalister-Byron.

