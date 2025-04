Viale Italia travolto in bicicletta da un' auto che fa inversione U | 44enne in ospedale

Viale Italia dove un ciclista di 44 anni è stato colpito in pieno da un'auto che, secondo le testimonianze dei presenti, stava facendo un'inversione a U per parcheggiare sul lato opposto della strada. Stando a quanto ricostruito. Livornotoday.it - Viale Italia, travolto in bicicletta da un'auto che fa inversione U: 44enne in ospedale Leggi su Livornotoday.it Momenti di paura nella mattina di oggi, domenica 27 aprile, suldove un ciclista di 44 anni è stato colpito in pieno da un'che, secondo le testimonianze dei presenti, stava facendo un'a U per parcheggiare sul lato opposto della strada. Stando a quanto ricostruito.

