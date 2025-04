Omicidio alla Barca due indagati Il parroco | C’è sgomento Chiuso per lutto il ristorante dove lavorava il 19enne

indagati per la morte di Eddine Bader Essefi, 19enne tunisino deceduto all'ospedale Maggiore attorno alla mezzanotte del 25 aprile.Il ragazzo sarebbe stato picchiato per strada, nel quartiere Barca, in via Colombi, vicino a via Buozzi, intorno alle 22, dopo aver urtato un altro ragazzo che era in compagnia di un amico, entrambi più grandi e forse conoscenti. Così lo avrebbero menato e buttato a terra, facendolo cadere sulla strada e sul marciapiede. VIA COLOMBI dove E AVVENUTA L AGGRESSIONE AL RAGAZZO Secondo i primi accertamenti dei carabinieri del nucleo investigativo la vittima era in compagnia della ragazza che nella giornata di ieri ha raccontato quanto sarebbe successo. Così la Procura di Bologna, con il pm Andrea De Feis, ha già stato aperto un fascicolo per Omicidio preterintenzionale.

